Home > विदेश > चीन की बाढ़ बनी ‘सांपों का सैलाब’, सड़कों पर तैरते दिखे सैकड़ों जहरीले नाग; VIDEO ने उड़ाए होश

चीन की बाढ़ बनी ‘सांपों का सैलाब’, सड़कों पर तैरते दिखे सैकड़ों जहरीले नाग; VIDEO ने उड़ाए होश

China Flood News: चीन में इन दिनों भारी बारिश से आई बाढ़ के कारण वहां के लोग परेशान हैं. सबसे ज्यादा दहशत वाली ये बात है कि बाढ़ के कारण सैकड़ों जहरीले सांप घरों तक आ चुके हैं. इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो काफी डरा देने वाला है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 11, 2026 1:57:50 PM IST

चाइना में आई बाढ़ से लोग दहशत में
चाइना में आई बाढ़ से लोग दहशत में


दक्षिणी चीन के एक गांव में टाइफून मेसाक की वजह से आई बाढ़ ने एक सांप पालने वाले फार्म को नुकसान पहुंचा दिया. इसके बाद वहां से सैकड़ों सांप निकलकर आसपास के घरों और खेतों में फैल गए, जिससे गांव के लोगों में डर का माहौल बन गया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि फन फैलाए सभी सांप पानी में तैर रहे हैं. 

कहां की है खबर?

द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार , यह घटना गुआंग्शी झुआंग स्वायत्त क्षेत्र के हेंगझोउ में हुई, जहां टाइफून मेसाक से जुड़ी कई दिनों की भारी बारिश के कारण बाढ़ का पानी एक सांप प्रजनन फार्म में घुस गया. बाढ़ के कारण पानी के सांप, किंग रैटस्नेक और कोबरा सहित कई प्रजातियां सुविधा केंद्र से भाग निकले और आसपास की आबादी वाले इलाके में घुस गए. 

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क्या है वायरल वीडियो?

चीनी सरकारी मीडिया पर प्रसारित वीडियो में सांपों को कीचड़ भरे बाढ़ के पानी में बहते हुए दिखाया गया, जिनमें से एक क्लिप में एक कोबरा को तेज बहती धारा के ऊपर अपना सिर उठाते हुए दिखाया गया है. स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ग्रस्त खेत से लगभग 800 से 900 सांप भाग निकले. अधिकारियों ने इस घटना की पुष्टि इस सप्ताह की शुरुआत में, 7 जुलाई को की और तुरंत निवासियों से घर के अंदर रहने, बाढ़ के पानी से दूर रहने और किसी भी सांप को देखने पर सूचना देने का आग्रह किया.

ग्रामीणों के साथ हुई घटना

इस घटना के चलते प्रभावित क्षेत्र में सांपों से जुड़ी कई घटनाएं हुईं. एक ग्रामीण ने बीजिंग न्यूज़ को बताया कि बाढ़ के बाद अपने घर के भूतल से मलबा हटाते समय उसे एक कोबरा ने काट लिया. स्थानीय अस्पताल में इलाज करा रहे उस व्यक्ति ने अपने सामने आए सांपों का वर्णन करते हुए कहा, “मैंने पांच या छह सांप देखे हैं.” सांप के काटने से घायल मरीजों का इलाज करने वाले एक स्थानीय डॉक्टर ने प्रकाशन को बताया कि क्षेत्र में तूफान आने के बाद कई ग्रामीण चिकित्सा देखभाल के लिए पहुंचे थे.

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Tags: China FloodChina News
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