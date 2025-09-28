14 सालों में भ्रष्टाचार से कमाए 315 करोड़, इस देश के कृषि मंत्री को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा
China Latest News: चांगचुन सिटी कोर्ट ने तांग रेनजियान को फांसी देने के अपने फैसले में कहा कि उसका भ्रष्टाचार देश और जनता के लिए बेहद हानिकारक था.

By: Shubahm Srivastava | Published: September 28, 2025 7:27:35 PM IST

China Latest News
China Latest News

China Latest News: चीन से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक अदालत ने रिश्वत लेने के आरोप में एक पूर्व कृषि मंत्री को मौत की सज़ा सुनाई है. खबरों के मुताबिक, चीन के पूर्व कृषि मंत्री तांग रेनजियान पर 2007 से 2024 के बीच अपने सरकारी पद के दौरान अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके कई लोगों को फायदा पहुंचाने और 268 मिलियन युआन (करीब ₹315 करोड़) की रिश्वत लेने का आरोप है.

चांगचुन सिटी कोर्ट ने तांग रेनजियान को फांसी देने के अपने फैसले में कहा कि उसका भ्रष्टाचार देश और जनता के लिए बेहद हानिकारक था. इसलिए उसे कड़ी सजा दी गई. हालांकि, अपने अपराध स्वीकार करने और सरकार को अवैध रूप से कमाया गया धन लौटाने के बाद उसे कुछ रियायत भी दी गई.

फांसी से बच सकते हैं तांग

अदालत ने तांग को दो साल की राहत दी. इसके बाद, अगर तांग दो साल तक अच्छा व्यवहार करता रहा, तो उसकी सज़ा को आजीवन कारावास में बदला जा सकता था. अदालत ने उसकी सारी निजी संपत्ति ज़ब्त कर ली और रिश्वत की रकम सरकारी खजाने में जमा कर दी. उसे आजीवन राजनीति से भी प्रतिबंधित कर दिया गया.

जिनपिंग का भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान

वैसे, शी जिनपिंग इन दिनों चीन में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रहे हैं. यह अभियान “चींटी से बाघ तक” है, यानी निचले स्तर के कर्मचारियों से लेकर उच्च पदस्थ राजनेताओं और अधिकारियों तक, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा. इस अभियान के तहत अब तक 10 लाख से ज़्यादा सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़े जा चुके हैं.

रिपोर्ट्स बताती हैं कि छोटे गांव के कर्मचारियों से लेकर उच्च पदस्थ मंत्रियों और कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों तक, सभी को निशाना बनाया गया है. इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 100 से ज़्यादा वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है. कुछ लोगों का दावा है कि यह अभियान राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने के लिए भी चलाया गया है.

Tags: briberychinaformer agriculture ministerTang Renjian
