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गुदगुदाने वाला अहसास और गजब का सुकून… पीठ खुजवाने के लिए इतने जुनूनी हो गए लोग; मालिक भी कमा ले जाता है लाखों का प्रॉफिट!

Crazy Business Idea Back Scratching in China: पीठ की उस नामुमकिन जगह पर खुजली मिटाने के लिए क्या आप पैसे देंगे? चीन में एक शख्स ने इसी अजीब आइडिया से खड़ा कर दिया 14 लाख कमाने वाला धांसू बिजनेस, जहां इसे एक्सपीरिएंस करने सबसे ज्यादा पुरुष ग्राहक पहुंच रहे हैं.

By: Kajal Jain | Published: September 5, 2026 10:47:49 PM IST

गुदगुदाने वाला अहसास और गजब का सुकून... पीठ खुजवाने के लिए इतने जुनूनी हो गए लोग; मालिक भी कमा ले जाता है लाखों का प्रॉफिट!
गुदगुदाने वाला अहसास और गजब का सुकून... पीठ खुजवाने के लिए इतने जुनूनी हो गए लोग; मालिक भी कमा ले जाता है लाखों का प्रॉफिट!


Crazy Business Idea Back Scratching in China: दिनभर की भागदौड़ और थकान के बाद हर कोई सुकून पाना चाहता है, जिसके लिए कोई मसाज करवाता है तो कोई स्पा जाता है. लेकिन कुछ लोगों के लिए थकान मिटाने का तरीका कोई थेरेपी या तेल मालिश नहीं, बल्कि पीठ सहलाना और खुजाना भी होता है, लेकिन दिक्कत यह है कि वहां कभी भी खुद के हाथ से ठीक से पहुंच ही नहीं पाते! चीन के शेन्ज़ेन शहर में एक 32 साल के यंग आंत्रप्रेन्योर झांग शियाओकियाओ (Zhang Xiaoqiao) ने इसी अजीबोगरीब समस्या को एक धमाकेदार बिजनेस में बदल दिया है. ‘सुमा’ (Suma) नाम के इस स्टार्टअप के जरिए वे लोगों की पीठ खुजाने की प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि महज़ कुछ हफ्तों में खुले उनके दो आउटलेट्स से महीनेभर में करीब 1 लाख युआन यानी लगभग 14 लाख रुपये की कमाई हो रही है. इस अनोखे कारोबार ने सोशल मीडिया से लेकर हर जगह तहलका मचा दिया है, जहां लोग इस अजीब सर्विस के दीवाने हुए जा रहे हैं. 

इस बिजनेस आइडिया ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या पीठ खुजाकर भी भला कोई लाखों कमा सकता है लेकिन यह अजीबोंगरीब सोच सच्चाई में बदल चुकी है और ताज्जुब की बात यह है कि लोग खुद अपनी पीठ खुजवाने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं. आपको बता दें कि इस स्टार्ट का आइडिया किसी शरारती दिमाग की सोच नहीं है, बल्कि बचपन से जुड़ी एक याद से जन्मी है.

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आखिर कैसे संचालित हो रहा है यह अजीबोंगरीब बिजनेस?

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, झांग के इस स्टार्टअप में ग्राहकों के लिए पूरा स्पा जैसा सेटअप तैयार किया गया है. कस्टमर बिल्कुल मसाज की तरह बेड पर लेट जाते हैं, जिसके बाद ट्रेंड स्टाफ विशेष रूप से डिजाइन किए गए नुकीले और सॉफ्ट नाखूनों से उनकी बॉडी के अलग-अलग हिस्सों को खुजाते हैं. एक घंटे की इस सर्विस की कीमत करीब 300 युआन यानी लगभग 4,200 रुपये रखी गई है.

कस्टमर अपनी पसंद के हिसाब से उस जगह की पहचान करते हैं जहां सबसे ज्यादा खुजली होती है, और स्टाफ पूरी तल्लीनता से उसी स्पॉट पर फोकस करता है. पारंपरिक मसाज की तरह इसमें मांसपेशियों पर कोई दबाव नहीं डाला जाता, बल्कि स्किन पर हल्की सिर्जुलेशन या सहलाने जैसी तकनीक अपनाई जाती है. इस अनुभव से जहां लोगों को गजब का रिलैक्स महसूस होता है, वहीं कई बार संवेदनशील हिस्सों पर यह इतना गुदगुदाने वाला होता है कि ग्राहक जोर-जोर से हंसने लगते हैं.

यह आइडिया आया कहां से?

आखिर इस अजीबोगरीब आइडिया की शुरुआत कहां से हुई? इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प कहानी है. झांग ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा था जिसमें एक महिला अपने पति की पीठ खुजा रही थी. उस वीडियो से ज्यादा दिलचस्प उसके कमेंट्स थे, जहां लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि क्या कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जहां पैसे देकर पीठ खुजवाई जा सके.

बस यहीं से झांग के दिमाग की बत्ती जल गई. इसके अलावा उनके बचपन की यादें भी इससे जुड़ी थीं, जब उनके पिता बचपन में उनकी पीठ खुजाकर उन्हें सुलाया करते थे. अपनी पिछली सात असफल नौकरियों और ई-कॉमर्स व सोशल मीडिया के फेल स्टार्टअप्स के बाद झांग ने इस अजीब काम को ही अपना नया हथियार बना लिया. उन्होंने इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग और तकनीक विकसित की, ताकि ग्राहकों को एक परफेक्ट और रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस मिल सके.

इस तरीके से फल-फूल रहा है बिजनेस

शुरुआत में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि पीठ खुजवाने का यह आइडिया इतना बड़ा हिट हो जाएगा. झांग ने इस साल की शुरुआत में मई में शेन्ज़ेन के बाओआन जिले में पहला आउटलेट खोला और महज एक महीने के भीतर फुतियान जिले में दूसरा ब्रांच भी खोल दिया. आज आलम यह है कि दोनों स्टोर मुनाफा कमाने लगे हैं और ग्राहकों में पुरुषों की हिस्सेदारी करीब 70 फीसदी है, जो पारंपरिक मसाज से ज्यादा इस खुजली वाली थेरेपी को पसंद कर रहे हैं. झांग के हौसले यहीं नहीं रुके हैं, उनका सपना चीनभर में ऐसे 100 आउटलेट्स खोलने का है ताकि इस साधारण सी आदत को एक आधिकारिक और प्रोफेशनल सर्विस इंडस्ट्री का दर्जा दिलाया जा सके.

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Tags: Business Ideas 2026
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