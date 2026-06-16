Earthquake: भारत के पड़ोस में भूकंप ने मचाई तबाही, 8,600 से ज्यादा लोग प्रभावित; जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर नीचे था भूकंप

Earthquake: मंगलवार को उत्तर-पश्चिमी चीन के किंघई प्रांत में एक ज़ोरदार भूकंप आया. चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क सेंटर के मुताबिक, किंघई प्रांत के हैक्सी प्रीफेक्चर में रिक्टर स्केल पर 6.3 तीव्रता का बहुत तेज़ भूकंप आया. तेज़ झटके के बाद, इलाके में अलर्ट जारी किया गयाऔर शुरुआती अंदाज़ों से पता चलता है कि 8,600 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए होंगे.

रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि भूकंप ज़मीन से सिर्फ़ 10 किलोमीटर नीचे था. भूकंप का सेंटर कम गहराई पर होने की वजह से झटके काफ़ी तेज़ महसूस किए गए.

कमज़ोर इमारतों को नुकसान

भूकंप से पुरानी और कमज़ोर इमारतों को काफ़ी नुकसान हो सकता है. लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रभावित इलाके के अलग-अलग हिस्सों में लोगों ने हल्के से लेकर तेज़ झटके महसूस किए, जिससे घबराए हुए लोग अपने घरों से भाग गए. अच्छी बात यह है कि इस आपदा के तुरंत बाद प्रॉपर्टी के बड़े नुकसान या किसी के हताहत होने की कोई बड़ी खबर नहीं है.

लोकल अथॉरिटीज़ और चीनी डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीमें प्रभावित इलाकों में हुए नुकसान का सही अंदाज़ा लगाने के लिए काम कर रही हैं. अथॉरिटीज़ स्थानीय राहत और बचाव के कामों को आगे बढ़ाते हुए स्थिति पर करीब से नज़र रख रही हैं.