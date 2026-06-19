सिर्फ बाल कटवाने विदेश उड़ान, चीन का ‘वन डे ब्यूटी ट्रिप’ ट्रेंड बना चर्चा का विषय, जानिए ट्रैवल ट्रेंड का सच

China beauty day trip: क्या कोई व्यक्ति सिर्फ बाल कटवाने, मेकअप करवाने और एक फोटो शूट के लिए दूसरे देश की यात्रा कर सकता है? सुनने में यह भले ही असामान्य लगे, लेकिन चीन में इन दिनों यही ट्रेंड तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. बड़ी संख्या में चीनी युवा सुबह अपने देश से उड़ान भरकर दक्षिण कोरिया पहुंचते हैं, पूरे दिन ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाते हैं और शाम तक वापस लौट आते हैं. यह नया ट्रेंड अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुका है, जहां युवा अपने अनुभव को “ब्यूटी डे ट्रिप” के नाम से साझा कर रहे हैं. घूमना-फिरना या शॉपिंग इस यात्रा का उद्देश्य नहीं होता, बल्कि एक दिन में खुद का नया और बेहतर रूप देखना इसका मुख्य मकसद है.

सियोल बना ‘वन डे ब्यूटी डेस्टिनेशन’

इस ट्रेंड में सबसे पसंदीदा जगह दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल बन गई है. चीन के युवाओं का कहना है कि यहां ब्यूटी सेवाएं न केवल बेहतर हैं, बल्कि कई मामलों में चीन के बड़े शहरों की तुलना में सस्ती भी पड़ती हैं. उदाहरण के तौर पर, बीजिंग में एक हेयरकट की कीमत जहां 30 डॉलर से अधिक हो सकती है, वहीं सियोल में वही सेवा आधी कीमत में मिल जाती है और परिणाम भी अधिक संतोषजनक माने जाते हैं.

ब्यूटी स्टूडियो में ‘पर्सनल कलर एनालिसिस’

सियोल पहुंचते ही ये युवा किसी टूरिस्ट स्पॉट पर नहीं जाते, बल्कि सीधे ब्यूटी स्टूडियो पहुंचते हैं. यहां उनकी शुरुआत होती है पर्सनल कलर एनालिसिस से, जिसमें विशेषज्ञ व्यक्ति की स्किन टोन, बालों और चेहरे की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं. इसके बाद उन्हें “सीजन आधारित कैटेगरी” में रखा जाता है-जिससे यह तय होता है कि कौन-से रंग, मेकअप और हेयरस्टाइल उन पर सबसे अच्छे लगेंगे. कई युवाओं ने बताया कि इस प्रक्रिया के बाद उन्हें पहली बार अपने सही रंगों और स्टाइल का अंदाजा हुआ. कुछ ने तो लौटकर अपनी पूरी वॉर्डरोब तक बदल दी.

हेयरकट और मेकअप: नया लुक, नया आत्मविश्वास

कलर एनालिसिस के बाद अगला पड़ाव होता है हेयर सैलून और मेकअप स्टूडियो. कई युवा बिना मेकअप के ही चीन से आते हैं ताकि सियोल में पूरी तरह नया लुक तैयार कराया जा सके. भाषा की समस्या होने के बावजूद लोग तस्वीरें दिखाकर अपनी पसंद समझा देते हैं. सोशल मीडिया पर कई युवाओं ने खासतौर पर कोरियाई स्टाइलिस्ट्स की तारीफ की है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वे ग्राहक की कल्पना को आसानी से वास्तविक लुक में बदल देते हैं.

के-पॉप ग्लैमर और हाई-एंड मेकअप का आकर्षण

इस ट्रेंड का एक और बड़ा आकर्षण वे मेकअप स्टूडियो हैं, जो के-पॉप सितारों और मशहूर सेलेब्रिटीज के साथ काम कर चुके हैं. यहां एक दिन के मेकओवर पर सैकड़ों युआन खर्च किए जाते हैं, जबकि यह लुक कुछ घंटों के लिए ही रहता है. इसके बावजूद युवाओं में इसका क्रेज कम नहीं हो रहा. एक युवती ने सोशल मीडिया पर लिखा-“मैं बस देखना चाहती थी कि बिना ज्यादा मेहनत के मैं कितनी खूबसूरत दिख सकती हूं. पूरा मेकओवर होने के बाद इस ‘वन डे ट्रिप’ का अंतिम चरण होता है आईडी फोटो स्टूडियो. यहां लोग अपने नए लुक में प्रोफेशनल तस्वीरें खिंचवाते हैं. भले ही मेकअप और हेयरस्टाइल कुछ घंटों में खत्म हो जाए, लेकिन ये तस्वीरें उनके सबसे बेहतर रूप को हमेशा के लिए कैद कर लेती हैं.

क्यों बढ़ रहा है यह ट्रेंड?

विशेषज्ञों का मानना है कि यह ट्रेंड युवाओं की बदलती ट्रैवल सोच को दर्शाता है. अब यात्रा सिर्फ पर्यटन या शॉपिंग तक सीमित नहीं रही. कई युवा नए अनुभवों की तलाश में विदेश जा रहे हैं—कहीं कारीगरों की वर्कशॉप में हिस्सा ले रहे हैं, तो कहीं फिटनेस या लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस ले रहे हैं. इसी कड़ी में दक्षिण कोरिया का यह “ब्यूटी डे ट्रिप” तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, जहां लोग सिर्फ एक दिन में अपना सबसे बेहतर रूप देखने और महसूस करने पहुंचते हैं.