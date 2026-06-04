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China Air Hostess: चीन में एयर होस्टेस को क्यों दबानी पड़ती है दांतों के बीच सिगरेट? ट्रेनिंग कर देगी हैरान

China Air Hostess: एयर होस्टेस बनना सिर्फ आकर्षक करियर नहीं, बल्कि अनुशासन, प्रोफेशनलिज्म और कड़ी ट्रेनिंग का परिणाम होता है. चीन के कुछ एविएशन ट्रेनिंग संस्थानों में ट्रेनी एयर होस्टेस को परफेक्ट स्माइल सिखाने के लिए दांतों के बीच सिगरेट, पेंसिल, पेन या चॉपस्टिक दबाकर खड़े रहने की ट्रेनिंग दी जाती है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 4, 2026 4:39:59 PM IST

दांतों के बीच चॉपस्टिक रखकर होती है ट्रेनिंग?
दांतों के बीच चॉपस्टिक रखकर होती है ट्रेनिंग?


China Air Hostess: जब भी हम किसी फ्लाइट में सफर करते हैं, तो एयर होस्टेस का मुस्कुराता चेहरा यात्रियों का स्वागत करता है. यह मुस्कान इतनी सहज और स्वाभाविक लगती है कि शायद ही कोई सोचता हो कि इसके पीछे घंटों की प्रैक्टिस और विशेष प्रशिक्षण छिपा होता है. एयर होस्टेस बनने के लिए सिर्फ अच्छी पर्सनैलिटी ही नहीं, बल्कि व्यवहार, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल और इमरजेंसी मैनेजमेंट जैसी कई चीजों में दक्षता हासिल करनी पड़ती है. इसी कड़ी में चीन के कुछ एविएशन ट्रेनिंग संस्थानों का एक अनोखा प्रशिक्षण तरीका दुनिया भर में चर्चा का विषय बन चुका है, जहां ट्रेनी एयर होस्टेस को दांतों के बीच सिगरेट, चॉपस्टिक, पेंसिल या पेन दबाकर मुस्कुराने की प्रैक्टिस करवाई जाती है.

एयर होस्टेस बनने के लिए कैसी होती है ट्रेनिंग?

एयर होस्टेस की ट्रेनिंग केवल यात्रियों को खाना या पेय पदार्थ परोसने तक सीमित नहीं होती. उन्हें विमान सुरक्षा, आपातकालीन स्थितियों से निपटना, यात्रियों की सहायता करना, शिष्टाचार बनाए रखना और हर परिस्थिति में शांत रहने की ट्रेनिंग दी जाती है. इसके अलावा चेहरे के भाव, खड़े होने का तरीका, चलने की शैली, बोलने का लहजा और लगातार सकारात्मक दिखाई देने की कला भी प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है. एयरलाइन कंपनियां चाहती हैं कि उनके कर्मचारी हर समय पेशेवर और आत्मविश्वासी नजर आएं.

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दांतों के बीच सिगरेट या चॉपस्टिक दबाने की ट्रेनिंग क्यों?

चीन के कुछ प्रशिक्षण केंद्रों में ट्रेनी एयर होस्टेस को चेहरे पर आदर्श मुस्कान बनाए रखने के लिए दांतों के बीच पतली वस्तुएं जैसे सिगरेट, चॉपस्टिक, पेंसिल या पेन रखने को कहा जाता है. इस अभ्यास का उद्देश्य धूम्रपान सिखाना नहीं, बल्कि चेहरे की मांसपेशियों को इस तरह प्रशिक्षित करना होता है कि मुस्कुराहट का आकार संतुलित और आकर्षक दिखाई दे. माना जाता है कि इस तकनीक से प्रशिक्षुओं को यह समझने में मदद मिलती है कि मुस्कान के दौरान होंठों और चेहरे की स्थिति कैसी होनी चाहिए.

मुस्कान को इतना महत्व क्यों दिया जाता है?

एयर होस्टेस का कार्य केवल सेवा देना नहीं होता, बल्कि यात्रियों को सहज और सुरक्षित महसूस कराना भी होता है. कई यात्री उड़ान के दौरान घबराहट, तनाव या असहजता महसूस करते हैं. ऐसे में क्रू मेंबर का सकारात्मक व्यवहार और मुस्कुराता चेहरा माहौल को बेहतर बनाने में मदद करता है. एयरलाइन इंडस्ट्री में ग्राहक अनुभव को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. इसलिए मुस्कान को सेवा की गुणवत्ता का एक अहम हिस्सा समझा जाता है. यही वजह है कि कई एयरलाइंस अपने कर्मचारियों की बॉडी लैंग्वेज और फेसियल एक्सप्रेशन पर विशेष ध्यान देती हैं.

क्या यह ट्रेनिंग सिर्फ चीन तक सीमित है?

चॉपस्टिक या सिगरेट दबाकर मुस्कुराने की तकनीक चीन से सबसे ज्यादा चर्चित हुई है, लेकिन दुनिया भर की कई एयरलाइंस अपने कर्मचारियों को स्माइल मैनेजमेंट, फेसियल एक्सप्रेशन और कस्टमर इंटरैक्शन से जुड़ी अलग-अलग ट्रेनिंग देती हैं. हालांकि हर देश और संस्थान की प्रशिक्षण पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन यात्रियों के साथ सकारात्मक व्यवहार और पेशेवर प्रस्तुति लगभग हर एयरलाइन की प्राथमिकता होती है.

हाई-स्पीड ट्रेन स्टाफ को भी मिलती है ऐसी ट्रेनिंग

दिलचस्प बात यह है कि चीन में इस तरह की ट्रेनिंग सिर्फ एयर होस्टेस तक सीमित नहीं है. हाई-स्पीड ट्रेनों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी चेहरे के भाव, शिष्टाचार और मुस्कुराहट बनाए रखने के लिए इसी तरह के अभ्यास करवाए जाते हैं. अक्सर सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को देखकर लोग इसे धूम्रपान से जोड़ देते हैं, लेकिन वास्तव में यह ग्राहक सेवा और प्रस्तुति कौशल को बेहतर बनाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रशिक्षण तकनीक का हिस्सा होता है.

प्रोफेशनल स्माइल के पीछे की मेहनत

जिस मुस्कान को यात्री कुछ सेकंड के लिए देखते हैं, उसे विकसित करने के लिए कई बार महीनों तक अभ्यास करना पड़ता है. एयर होस्टेस की ट्रेनिंग यह साबित करती है कि विमानन उद्योग में पेशेवर व्यवहार, आत्मविश्वास और सकारात्मक व्यक्तित्व को उतना ही महत्व दिया जाता है जितना तकनीकी ज्ञान को.

Tags: air hostess trainingchina air hostess
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