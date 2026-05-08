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भारत के खिलाफ चीन-पाकिस्तान की साजिश? ऑपरेशन सिंदुर के एक साल बाद किया इंटरव्यू में किया चौंकाने वाला खुलासा

China Admits Helping Pakistan: चीन ने पहली बार इस बात की पुष्टि की है कि पिछले साल भारत के साथ हुए संघर्ष के दौरान, उसने पाकिस्तान वायु सेना को मौके पर ही तकनीकी सहायता प्रदान की थी. पिछले गुरुवार को, चीन के सरकारी प्रसारक CCTV ने चेंगदू एयरक्राफ्ट डिज़ाइन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो AVIC का एक प्रभाग है, के एक इंजीनियर, झांग हेंग का साक्षात्कार प्रसारित किया.

By: Shristi S | Published: May 8, 2026 10:49:39 PM IST

चीन ने यह पुष्टि की कि वह पाकिस्तान की मदद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की
चीन ने यह पुष्टि की कि वह पाकिस्तान की मदद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की


China Supports Pakistan Military Alliance: आखिरकार चीन ने पहली बार इस बात की पुष्टि की है कि पिछले साल भारत के साथ हुए संघर्ष के दौरान, उसने पाकिस्तान वायु सेना को मौके पर ही तकनीकी सहायता प्रदान की थी. पिछले गुरुवार को, चीन के सरकारी प्रसारक CCTV ने चेंगदू एयरक्राफ्ट डिज़ाइन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ़ चाइना (AVIC) का एक प्रभाग है, के एक इंजीनियर, झांग हेंग का साक्षात्कार प्रसारित किया. 

इस इंटरव्यू में, चीनी अधिकारियों ने खुले तौर पर इस तथ्य को स्वीकार किया। यह उल्लेखनीय है कि यह संस्थान चीन के उन्नत लड़ाकू विमानों और मानवरहित हवाई वाहनों (UAVs) के प्रमुख निर्माताओं में से एक है.

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इंटरव्यू में झांग ने क्या कहा?

इंटरव्यू के दौरान, झांग ने स्वीकार किया कि देश के नेतृत्व के निर्देशों पर कार्य करते हुए, उन्होंने पिछले साल मई में लगातार चार दिनों तक न केवल उपग्रहों के माध्यम से पाकिस्तान को भारत की तैयारियों के बारे में विवरण प्रदान किया, बल्कि पाकिस्तान वायु सेना को तकनीकी सहायता भी दी.

दुनिया इस बात से भली-भांति परिचित है कि पाकिस्तान के लगभग 81 प्रतिशत सैन्य उपकरण चीनी मूल के हैं. चीन प्रभावी रूप से पाकिस्तान का उपयोग अपने हथियारों के परीक्षण के लिए एक “जीवित प्रयोगशाला” के रूप में करता है. पिछले साल अपनी नियमित ब्रीफिंग के दौरान, भारतीय सेना के अधिकारियों ने पहले ही संकेत दे दिया था कि चीन भारत की तैयारियों से संबंधित खुफिया जानकारी पाकिस्तान के साथ साझा कर रहा है. अब, कुछ रिपोर्टों का दावा है कि पाकिस्तान बहुत जल्द चीन से आधुनिक स्टील्थ लड़ाकू विमान प्राप्त कर सकता है, एक ऐसा घटनाक्रम जिसने भारत की सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है.

‘ऑपरेशन सिंदूर’ की पृष्ठभूमि

जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए एक आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप 26 लोगों की मृत्यु हो गई थी. जवाबी कार्रवाई में, भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के भीतर स्थित नौ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया. इस विशेष अभियान में, जो राष्ट्र की वीरता का एक प्रमाण है जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया.

ऑपरेशन सिंदूर को एक साल हुए पूरे

ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दिए गए निर्णायक झटके के बारे में विवरण प्रदान करने के लिए एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया. एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ़ चाइना के इंजीनियरों ने कैमरे पर स्वीकार किया है कि उनकी एक टीम पाकिस्तान में मौजूद थी. उस समय, अपना विश्लेषण करते हुए, टीम को बार-बार लड़ाकू विमानों और हवाई हमले के सायरन की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं. यह बात ध्यान देने लायक है कि पाकिस्तान के पास अपनी कोई स्वदेशी क्षमता नहीं है; इसके बजाय, वह “मेड इन चाइना” लड़ाकू विमान उड़ाता है विशेष रूप से, चीनी J-10CE.

Tags: chinaindiaoperation sindoorpakistan
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