Migration Crisis: इस देश में घुस पड़े मोरक्को के हजारों लोग, बॉर्डर पर बेकाबू हालात; अब नेशनल इमरजेंसी की उठी मांग

Migration Crisis: यूरोप में एक बार फिर बड़ा माइग्रेशन संकट आन पड़ा है. गुरुवार को मोरक्को से हज़ारों प्रवासियों के तैरकर सेउटा (Ceuta) इलाके में पहुँचने के बाद, स्पेन वहाँ सुरक्षा मज़बूत करने के लिए सैनिक भेज रहा है. सेउटा पहुँचने की कोशिश में कम से कम 15 लोग डूब गए. हाल ही में सीमा पार करने की कोशिशें बढ़ने के बाद स्थानीय अधिकारियों ने मैड्रिड से मदद मांगी थी, लेकिन गुरुवार को हालात बेकाबू हो गए और ऐसा लगा जैसे सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई हो.

सीमा पर हाल खराब

हालात की गंभीरता को देखते हुए, स्पेन की सरकार ने सेना, सिविल गार्ड और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए हैं. प्रशासन का कहना है कि सीमा पर हालात असामान्य हैं और व्यवस्था बहाल करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की ज़रूरत है. इस बीच, स्पेन और मोरक्को के बीच बातचीत चल रही है और दोनों देश अवैध रूप से आए प्रवासियों की तेज़ी से वापसी के लिए आपसी तालमेल बढ़ाने पर सहमत हुए हैं.

The INVASION of Spain is unfolding right before our eyes 🇪🇸🚨 Prime Minister Pedro Sanchez’s government policies are actively encouraging massive waves of migration from Africa into Spain. The Spanish territory of Ceuta – an enclave bordering Morocco near the Strait of… pic.twitter.com/w8i0JR04yR — Predictivemoney (@Predictivemoney) July 30, 2026

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किसने दिया प्रवासियों को बढ़ावा

स्पेन के सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने फ़ैसला सुनाया था कि सेउटा या मेलिला (स्पेन का एक और इलाका) पहुँचने की कोशिश करते समय समुद्र में रोके गए प्रवासियों को तुरंत मोरक्को वापस नहीं भेजा जा सकता. स्पेन के गृह मंत्रालय ने मानव तस्करी करने वाले गिरोहों पर आरोप लगाया कि वे इस स्थिति का फ़ायदा उठाकर “बिना कागज़ात वाले प्रवासियों के आने को बढ़ावा” दे रहे हैं.

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