कैरेबियन सागर में सफर कर रहे एक लग्जरी क्रूज पर एक रहस्यमयी बीमारी फैल गई है, जिसकी चपेट में सैकड़ों यात्री और दर्जनों क्रू सदस्य आ गए हैं. NBC साउथ फ्लोरिडा के अनुसार, ‘कैरेबियन प्रिंसेस’ क्रूज ने शनिवार (14 नवंबर, 2026) को ‘सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन’ (CDC) के ‘वेसल सैनिटेशन प्रोग्राम’ को इस बीमारी के फैलने की जानकारी दी. यह क्रूज कैरेबियन, कोलंबिया और पनामा नहर के आसपास 12 रातों की यात्रा पर निकला था, जिसे शुरू हुए अभी सिर्फ 4 दिन ही हुए थे. CDC ने बताया कि बीमारी फैलने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसके लक्षणों में उल्टी और दस्त शामिल हैं.

वहीं, इस बीमारी से क्रूज के 2,939 यात्रियों में से 134 लोग और 1,132 क्रू सदस्यों में से 14 लोग प्रभावित हुए हैं. हालांकि, CDC ने यह भी बताया कि सभी लोग एक ही समय पर बीमार नहीं पड़े थे. क्रूज लाइन के एक प्रवक्ता ने NBC साउथ फ्लोरिडा को बताया कि हालांकि ज्यादातर यात्री सुरक्षित हैं, फिर भी हम स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं. इस बीच CDC ने बताया कि जहाज पर मौजूद क्रू सदस्यों ने साफ-सफाई और कीटाणुनाशक प्रक्रियाओं को तेज कर दिया है. साथ ही जांच के लिए मल के नमूने लिए गए हैं.

सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) ने कहा कि इस बीमारी के फैलने का कारण अभी साफ नहीं है, लेकिन इसके लक्षणों में उल्टी और दस्त शामिल हैं. NBC के अनुसार, इस साल यह चौथी बार है जब किसी प्रिंसेस क्रूज़ जहाज़ पर इस तरह की बीमारी फैली है, जो किसी भी अन्य क्रूज़ लाइन के मुकाबले सबसे ज़्यादा है. मार्च में कैरेबियन क्रूज़ के दौरान ‘स्टार प्रिंसेस’ पर सवार 153 लोग नोरोवायरस (norovirus) की चपेट में आकर बीमार पड़ गए थे. फिर मई में एक और क्रूज़ पर 160 यात्री और क्रू सदस्य नोरोवायरस की वजह से बीमार हो गए. जुलाई में कनाडा और अलास्का की यात्रा के दौरान, ‘रूबी प्रिंसेस’ पर सवार 120 से ज़्यादा यात्री और क्रू सदस्य भी नोरोवायरस की वजह से बीमार पड़ गए थे.