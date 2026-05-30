मौत की ऑनलाइन डिलीवरी! ‘सुसाइड पैकेट’ से हुईं कई मौतें; 40 देशों पर मंडरा रहा संकट

Canada Suicide Packet: कनाडा से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमे पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है. इस मामले को ऑनलाइन मौत के डिलीवरी कहा जा रहा है. दरअसल, कनाडाई नागरिक केनेथ लॉ ने कोर्ट में स्वीकार किया कि उसने लोगों की आत्महत्या करने में मदद की है. केनेथ पर आरोप है कि उसने पॉइजन केमिकल वाले सुसाइड पैकेट दुनियाभर में लोगों को स्पलाई किए हैं. जिनके इस्तेमाल से कई लोगों की जान तक चली गई है. अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ लगाए गए 14 हत्या के आरोप को वापस लेने पर सहमति जाहिर की है. इस मामले में अदालत सजा का ऐलान सिंतबर में करने वाली है.

कई देशों में भेजे गए पैकेट

कोर्ट ने सभी मामलों का जिक्र किया और फिर माना कि कि ओंटारियो प्रांत में 16 से 36 साल के 14 लोगों की मौत में उसकी भूमिका था. जांच के मुताबिक, सिर्फ कनाडा में नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में इस तरह के पैकेट भेजे गए थे. उसने अदालत में स्वीकार किया कि ब्रिटेन में 79 लोगों की मौत से जुड़े जहरीले पदार्थ भी उसी ने डिलीवर किए थे.

40 से अधिक देशों में भेजे गए पैकेट

जांच एजेंसियों के अनुसार, केनेथ लॉ ने करीब 40 से अधिक देशों में इस तरह के सुसाइड पैकेट भेजे थे. इनमें कनाडा, ब्रिटेन,ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे कई देश शामिल हैं. अधिकारियों का कहना है कि उसने कुल 1,209 पैकेट 41 देशों में डिलीवर किए थे.

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कौन है केनेथ लॉ?

केनेथ लॉ पेशे से एक इंजीनियर है. वह एक होटल में कुक रह चुका है और कई वेबसाइट चलाता था. यह वही वेबसाइट्स है, जिनके जरिए वह घातक केमिकल बेचता थआ. जांच के मुताबिक, शक से बचने के लिए वह हॉट सॉस और अन्य खाद्य उत्पादों की बिक्री का कामकाज संभालता था. रिपोर्ट्स के अनुसार, पैकेट्स में सुसाइड करने वाले उपकरण और निर्देश थे. ब्रिटेन की नेशनल क्राइम एजेंसी द्वारा की गई जांच में पता लगा कि वहां 286 लोगों को उसके पैकेट मिले थे. जिसमें से 112 लोगों की मौत हो गई. इस मामले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आत्महत्या को बढ़ावा देने वाली पदार्थों की बिक्री को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं. ब्रिटेन की पीड़ित परिवार मामले में जांच की मांग कर रहे हैं.

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