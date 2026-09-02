Canada Mystery Island: द्वीप झील से अचानक हो गया गायब ! दुनियाभर के वैज्ञानिकों में मचा हड़कंप

Canada Mystery Island: नाडा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक झील में रहस्यमयी तरीके से पेड़ों से ढका एक बड़ा सा द्वीप दिखाई दिया और फिर कुछ समय बाद ही अचानक गायब हो गया. वहीं, पहले अधिकारियों को इस पर शक था, लेकिन बाद में उन्होंने इसके होने की पुष्टि की. इस द्वीप का आकार लगभग दो NFL फुटबॉल मैदानों जितना माना जा रहा है. अगस्त की शुरुआत में विलिसटन रिज़र्वॉयर में तैरता हुआ देखा गया था. इंसानों द्वारा बनाया गया पानी का यह विशाल भंडार दुनिया का सातवां सबसे बड़ा रिज़र्वॉयर है और उत्तरी ब्रिटिश कोलंबिया के एक दूर-दराज़ इलाके में स्थित है. इस दौरान एक स्थानीय व्यक्ति ने दूर से एक अजीब तस्वीर ली, जिसमें रहस्यमयी ज़मीन का टुकड़ा खुले पानी से घिरा हुआ दिख रहा था. उसने नाव से पास जाकर इसका वीडियो भी बनाया.

पास से लिए गए शानदार फुटेज में द्वीप के किनारे पर लगे पेड़ पानी में अजीब तरह से ऊपर-नीचे होते हुए दिखाई दिए. नाव चलाने वाले व्यक्ति ने रॉकी एवरी नाम के एक अन्य स्थानीय व्यक्ति को तस्वीर और वीडियो भेजा, जिसने 12 अगस्त को उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और वे जल्द ही वायरल हो गए.

उन्होंने कहा कि उन्होंने यह पोस्ट BC हाइड्रो को सचेत करने के लिए बनाई थी, ताकि अगर द्वीप उनकी तरफ बहकर आए तो उन्हें पता हो. कनाडाई यूटिलिटी कंपनी WAC बेनेट डैम के ज़रिए ब्रिटिश कोलंबिया के लिए पनबिजली बनाती है. इसी डैम से विलिसटन रिज़र्वॉयर बना है. यह रहस्यमयी द्वीप अगस्त की शुरुआत में कनाडा के विलिस्टन रिज़र्वॉयर में देखा गया था, जिसके बाद यह अचानक गायब हो गया. इसके बाद एक स्थानीय व्यक्ति ने द्वीप के पास जाकर उसका क्लोज़-अप वीडियो बनाया. अधिकारियों को पहले तो इसके असली होने पर शक था.

AI से नहीं बनाया गया वीडियो

वहीं, जब CBC ने BC हाइड्रो से संपर्क किया, तो कंपनी के प्रवक्ता बॉब गैमर को शुरू में द्वीप के अस्तित्व पर शक था. उन्होंने कहा कि उन्हें लगा कि वीडियो शायद AI से बनाया गया होगा, क्योंकि इस पर विश्वास करना मुश्किल था और सोशल मीडिया पर AI वीडियो का चलन बढ़ रहा है. वहीं BC हाइड्रो ने जल्द ही सैटेलाइट इमेज की जांच करके रहस्यमयी द्वीप के अस्तित्व की पुष्टि कर दी.

खोजने की कोशिश में नाकाम रहे विशेषज्ञ

यहां पर बता दें कि 21 जुलाई की एक तस्वीर में जो एवेरी द्वारा द्वीप का वीडियो पोस्ट करने से लगभग तीन सप्ताह पहले की थी. इसे WAC बेनेट डैम से लगभग 60 मील पश्चिम में रिज़र्वॉयर के मुख्य जल क्षेत्र में तैरते हुए दिखाया गया था. इस तस्वीर से कंपनी यह अनुमान लगा पाई कि द्वीप का क्षेत्रफल लगभग 105,500 वर्ग फुट था, जो दो फुटबॉल मैदानों को मिलाकर बनने वाले आकार से थोड़ा छोटा है. चूंकि BC हाइड्रो उस एक महीने से भी पुरानी तस्वीर से द्वीप के अस्तित्व की पुष्टि कर पाई थी, इसलिए हाल की सैटेलाइट इमेज में इसे खोजने की कोशिशें सफल नहीं हो पाई हैं.

क्या वापस आ सकता है द्वीप

बॉब गैमर गैमर ने CBC को बताया कि अब यह गायब हो गया है. इसका मतलब यह नहीं है कि यह रिज़र्वॉयर की तलहटी में चला गया है. हो सकता है कि यह किनारे के पास किसी सुरक्षित इलाके में वापस चला गया हो. प्रवक्ता ने कहा कि इस रहस्यमयी द्वीप के लिए सबसे संभावित कारण यह है कि विलिस्टन रिज़र्वॉयर 14 वर्षों में पहली बार पूरी तरह भरा हुआ है. सैटेलाइट तस्वीरों से इस द्वीप के असली होने की पुष्टि हुई थी, लेकिन हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों के ज़रिए इसे खोजने की कोशिशें नाकाम रहीं. सैटेलाइट तस्वीरों से इस द्वीप के असली होने की पुष्टि हुई थी, लेकिन हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों के ज़रिए इसे खोजने की कोशिशें नाकाम रहीं.

प्रवक्ता के तर्क ने बढ़ाया सस्पेंस

दावा किया जा रहा है कि यह द्वीप लकड़ी के उन टुकड़ों पर तैर रहा है जो इस साल पानी का स्तर बढ़ने के कारण किनारे से टूटकर अलग हो गए थे. द्वीप की एक अलग जगह पर ली गई यह नई तस्वीर सोमवार शाम को पोस्ट की गई. बॉब गैमर ने कहा कि लगभग 15 सालों तक जब जलाशय में पानी का स्तर कम था, तो किनारे के पास लकड़ी के टुकड़े जमा हो गए होंगे और सड़ते हुए मलबे में पेड़ों की जड़ें जम गई होंगी. प्रवक्ता ने बताया कि इस साल पानी का स्तर बढ़ने के कारण उन पेड़ों के नीचे की ढीली ज़मीन उखड़कर किनारे से अलग हो गई होगी और फिर हवा के झोंके से यह द्वीप झील में बह गया होगा. बॉब गैमर ने यह भी बताया कि इस साल जलाशय के किनारों पर सामान्य से ज़्यादा पेड़ और मलबा जमा हुआ था, जो झील में बहकर आ गया है. उन्होंने यह भी कहा कि BC Hydro को उम्मीद नहीं है कि इस द्वीप से कोई कामकाज संबंधी समस्या होगी, लेकिन कंपनी इसके दोबारा दिखने पर नज़र रखे हुए है.