California Plane Crash: जिस बॉम्बर से दुश्मन कांपते थे, वही बना हादसे का शिकार; मौत के मुंह में समा गई 8 लोग

B-52 Bomber Crash: अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया में एक भयानक हादसा हो गया. डवर्ड्स एयर फ़ोर्स बेस ने बताया कि सोमवार को कैलिफ़ोर्निया मेंUS B-52 बॉम्बर क्रैश हो गया. जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई है. घटनास्थल की तस्वीरों में भीषण आग के बाद का मंज़र दिख रहा है, जिससे ऐसा लगता है कि विमान पूरी तरह नष्ट हो गया है. यह क्रैश बेस पर लंच के समय हुआ. यह बेस लॉस एंजिल्स से लगभग 60 मील (95 किलोमीटर) उत्तर में स्थित US सेना का एक प्रमुख ऑपरेशन सेंटर है.

उड़ान के कुछ ही देर बाद हुआ क्रैश

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एडवर्ड्स एयर फ़ोर्स बेस के एक बयान में कहा गया, “एयर फ़ोर्स का B-52 स्ट्रैटोफ़ोर्ट्रेस विमान, जिसमें आठ लोग सवार थे और जो एक रूटीन टेस्ट मिशन पर था, आज सुबह 11.20 बजे (1800 GMT) उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गया. शुरुआती संकेतों से पता चलता है कि इस क्रैश में किसी के बचने की उम्मीद नहीं है. बयान में कहा गया, “इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम घटनास्थल पर मौजूद है और अधिकारी सभी कर्मियों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं.” साथ ही यह भी बताया गया कि क्रैश की जांच की जा रही है.

8 लोगों की मौत

बेस ने सोशल मीडिया पर बताया कि एयरफ़ील्ड को बंद कर दिया गया है और बेस पर आने वाले सभी विमानों का रास्ता बदला जा रहा है. “इमरजेंसी रिस्पॉन्स ऑपरेशन पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने के लिए, अगले आदेश तक सभी नॉन-कमर्शियल विज़िटर पास सस्पेंड कर दिए गए हैं.” बेस के एक प्रवक्ता ने और कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया. इतना ही नहीं, हवाई फुटेज में ज़मीन पर एक बड़ा जला हुआ हिस्सा दिखाई दिया. विमान का बहुत कम हिस्सा ही बचा हुआ लग रहा था. ब्रॉडकास्ट हेलीकॉप्टर में मौजूद एक पत्रकार ने बताया कि क्रैश के बाद काले धुएं का एक बड़ा गुबार दिखाई दिया था.

A U.S. Air Force B-52 bomber reportedly crashed shortly after takeoff from Edwards Air Force Base, prompting a major emergency response. Thick black smoke was seen rising from the wreckage as rescue and firefighting crews rushed to the crash site. (Representative Video) pic.twitter.com/XtJjXq4kYh — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) June 15, 2026

USSR के साथ जंग के लिए बना था ये विमान

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, B-52 एक भारी बॉम्बर विमान है जिसने पहली बार 1954 में उड़ान भरी थी और इसे मूल रूप से सोवियत संघ के साथ युद्ध के लिए डिज़ाइन किया गया था. कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद से इसे दशकों तक सेवा में बनाए रखने के लिए लगातार अपग्रेड किया गया है. इस विशाल बॉम्बर विमान में बम और क्रूज़ मिसाइल समेत कई तरह के हथियार ले जाए जा सकते हैं. इसके पंखों का फैलाव 185 फ़ीट (56 मीटर) और लंबाई 159 फ़ीट (48 मीटर) है. US एयर फ़ोर्स की फ़ैक्ट शीट के अनुसार, इस विमान में आम तौर पर पाँच लोगों का क्रू होता है: एक एयरक्राफ़्ट कमांडर, एक पायलट, एक रडार नेविगेटर, एक नेविगेटर और एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफ़ेयर ऑफ़िसर.

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