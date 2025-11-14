अमेरिका में लिया गया बड़ा एक्शन, 17 हज़ार विदेशी ट्रक ड्राइवरों पर गिरेगी गाज; जानें भारतीय समुदाय पर पड़ेगा क्या असर?

California Driver license: अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रशासन ने विदेशी ड्राइवरों से जुड़े एक बड़े कदम के तहत लगभग 17,000 प्रोफेशनल ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया है. ट्रंप प्रशासन का मानना है कि इन ड्राइविंग लाइसेंसों में से कई अवैध आप्रवासियों को गलत तरीके से जारी किए गए थे.

यह कार्रवाई उस घटना के बाद तेज हुई, जिसमें अगस्त में फ्लोरिडा में एक अवैध भारतीय प्रवासी ट्रक ड्राइवर द्वारा गलत तरीके से लिए गए यू-टर्न के चलते हुए हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई थी. इस दुर्घटना के बाद पूरे देश में प्रोफेशनल ड्राइविंग लाइसेंसों का व्यापक ऑडिट शुरू करवाया गया.

भारतीय सिख समुदाय पर पड़ेगा असर!

कैलिफोर्निया प्रशासन ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि रद्द होने वाले लाइसेंसों में कितने भारतीय मूल के ड्राइवर शामिल हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इसका सबसे अधिक असर भारतीय सिख समुदाय पर पड़ेगा, क्योंकि 2019 की लॉस एंजिल्स टाइम्स रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में पिछले एक दशक से ट्रक ड्राइवरों की भारी कमी को भारतीय सिख प्रवासियों ने काफी हद तक पूरा किया था.

‘तुम्‍हारी कितनी बीवियां हैं’, ट्रंप ने मुस्लिम राष्‍ट्रपति से क्यों पूछा ऐसा सवाल? वीडियो वायरल

अवैध प्रवासी ड्राइवरों पर एक्शन

AP की रिपोर्ट के मुताबिक, कई ड्राइवरों के लाइसेंस समयसीमा समाप्त हो चुके थे और उनमें से कुछ को अमेरिका में रहने की कानूनी अनुमति भी नहीं थी. हाल ही में कैलिफोर्निया में एक और अवैध भारतीय ट्रक ड्राइवर की मौत के बाद यह मामला और गंभीर हो गया. इन घटनाओं ने देश भर में अवैध प्रवासी ड्राइवरों के मुद्दे पर गहरी चिंता पैदा की.

2 लाख में से सिर्फ 10 हजार ही रह पाएंगे योग्य

अमेरिकी परिवहन सचिव सीन पी. डफी ने कैलिफोर्निया गवर्नर के उस दावे को खारिज किया कि यह परमिट केवल अस्थायी था. उन्होंने कहा कि यह कदम दर्शाता है कि राज्य सुरक्षित परिवहन मानकों को लागू करने में विफल रहा. बावजूद इसके, डेमोक्रेटिक गवर्नर ऑफिस और रिपब्लिकन ट्रंप प्रशासन दोनों इस बात पर सहमत हैं कि रद्द किए जा रहे लाइसेंस मौजूदा फेडरल मानकों के अनुरूप नहीं हैं.

नए नियमों के तहत लगभग 2 लाख गैर-अमेरिकी नागरिक ड्राइवरों में से केवल 10,000 ही योग्य रह जाएंगे. ये छूट केवल उन लोगों को मिलेगी जिनके पास H-2A, H-2B या E-2 वीजा होगा. नए मानक मौजूदा ड्राइवरों पर तुरंत लागू नहीं होंगे; वे अपने लाइसेंस रिन्यू होने तक ड्राइविंग जारी रख सकेंगे.

ईरान के करोड़ों लोगों पर मंडरा रहा बड़ा खतरा, छोड़ना पड़ सकता है तेहरान; क्या खामेनेई बसाने जा रहे नई राजधानी?