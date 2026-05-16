आप कितने समय तक जीवित रहेंगे? कैलकुलेटर देगा सटीक जानकारी

Age Calculator: ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स (ONS) ने एक नया कैलकुलेटर जारी किया है, जो आपकी उम्र और लिंग के आधार पर यह बताता है कि आप कितने समय तक जीने की उम्मीद कर सकते हैं? यह बेहद रोचक भी है. आप भी इसके जरिये जान सकते हैं कि कितना जीवन जीएंगे. इसे आज़माने के लिए आपको अपनी मौजूदा उम्र टाइप करनी होगी और अपना लिंग चुनना होगा. औसत जीवन प्रत्याशा की गणना करनी होगी. इसके अंतिम चरण में (Calculate average life expectancy) पर क्लिक करना होगा. कुछ ही सेकंड में कैलकुलेटर आपका औसत जीवन बता देगा.

आप कितने समय तक जीवित रहेंगे? कैलकुलेटर से जानें अपनी जीवन प्रत्याशा।इसके साथ ही यह यह भी बताएगा कि आपके 68 साल, 90 साल और 100 साल तक जीने की कितनी संभावना है? यह खबर तब आई है जब कुछ ही समय पहले शोधकर्ताओं ने उन खाद्य पदार्थों का खुलासा किया था जो आपको ज़्यादा समय तक जीवित रहने में मदद कर सकते हैं.

ये आकड़े ऐसे समय में आए हैं जब नए डेटा से पता चलता है कि 2049 में ब्रिटेन में पैदा होने वाली लगभग एक-चौथाई लड़कियां और पांच में से एक लड़का कम से कम 100 साल की उम्र तक जीने की उम्मीद कर सकता है. Office for National Statistics (ONS) ने बताया कि वर्ष 2024 में पैदा होने वाली 19.1 प्रतिशत लड़कियों और 12.0 प्रतिशत लड़कों के कम से कम 100 साल की उम्र तक जीने की उम्मीद है. इन प्रतिशत आंकड़ों के 2049 में पैदा होने वाली लड़कियों के लिए बढ़कर 26.3 प्रतिशत और लड़कों के लिए 18.3 प्रतिशत होने का अनुमान है.

पैनल का इनपुट भी है शामिल

वर्ष 2074 तक 33.9 प्रतिशत बच्चियों और 25.4 प्रतिशत बच्चों के 100 साल या उससे ज़्यादा उम्र तक जीने की उम्मीद है. यहां पर यह भी जानकारी दे दें कि यह डेटा सालाना मृत्यु पंजीकरण के पिछले रुझानों पर आधारित है. इसमें विशेषज्ञों के एक पैनल से मिले इनपुट को भी शामिल किया गया है. इससे पता चलता है कि 2024 में UK में पैदा होने वाली लड़कियाँ औसतन 90.2 साल की उम्र तक जीने की उम्मीद कर सकती हैं. वहीं, उसी साल पैदा होने वाले लड़के औसतन 86.9 साल तक जिएंगे.

लड़कियां जीएंगी 92 साल

वर्ष 2049 में लड़कियों के लिए जीवन 92.4 साल और लड़कों के लिए 89.6 साल होने का अनुमान है, जो 2024 के मुकाबले क्रमशः 2.2 साल और 2.6 साल की बढ़ोतरी है. वहीं, 2049 में पैदा होने वाले बच्चों में से करीब 26.3 प्रतिशत लड़कियों और 18.3 प्रतिशत लड़कों के अपना 100वां जन्मदिन देखने की उम्मीद है. यह 2024 में पैदा हुई 19.1 प्रतिशत लड़कियों और 12.0 प्रतिशत लड़कों के मुकाबले एक बढ़ोतरी है.

5वें लड़के के 100 साल जीवित रहने की उम्मीद

नए आंकड़े दिखाते हैं कि 2049 में UK में पैदा होने वाली लगभग एक चौथाई लड़कियों और एक पांचवें लड़कों के कम से कम 100 साल तक जीवित रहने की उम्मीद है. आंकड़े यह भी बताते हैं कि UK में 2024 में 65 साल की महिलाओं के औसतन 22.7 साल और जीवित रहने की उम्मीद है, जबकि पुरुषों के 20 साल और जीवित रहने की उम्मीद है.