Russia-Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध एक बार फिर भयावह मोड़ पर पहुंच गया है. रूस ने 6 जून 2025 को यूक्रेन की राजधानी कीव सहित कई शहरों पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया. इस हमले में रूस ने 400 से ज्यादा ड्रोन और 40 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया. जिससे यूक्रेन में भारी तबाही मच गई. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस हमले को रूस की क्रूरता का प्रतीक बताते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तत्काल कार्रवाई की मांग की है.

यूक्रेन की वायुसेना के प्रवक्ता यूरी इहनात के अनुसार रूस ने रातोंरात 407 ड्रोन और 38 क्रूज मिसाइलों सहित 40 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया. यह हमला युद्ध के तीन साल से अधिक समय में सबसे बड़ा हवाई हमला माना जा रहा है. कीव, चेर्निहिव, लुत्स्क, खमेलनित्सकी, और अन्य क्षेत्रों में विस्फोटों की आवाजें गूंजीं. कीव के सोलोमियान्स्की जिले में एक 16 मंजिला इमारत में आग लग गई और चेर्निहिव में एक शाहेद ड्रोन के विस्फोट से अपार्टमेंट की खिड़कियां और दरवाजे टूट गए. स्थानीय प्रशासन के अनुसार इस हमले में कम से कम चार लोगों की मौत हुई और 40 से अधिक लोग घायल हुए.

यह रूस का प्रतिशोधी हमला यूक्रेन की साहसिक ड्रोन कार्रवाई ‘ऑपरेशन स्पाइडर वेब’ के जवाब में माना जा रहा है. यूक्रेन ने 1 जून 2025 को रूस के साइबेरिया और मरमंस्क क्षेत्र में सैन्य हवाई अड्डों पर ड्रोन हमले किए. जिसमें 40 से अधिक रूसी विमानों, जिसमें टीयू-95 और टीयू-22 बमवर्षक शामिल थे. जिसको नष्ट करने का दावा किया गया. यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने इसे 7 अरब डॉलर की क्षति बताया. रूस ने इसे ‘राज्य प्रायोजित आतंकवाद’ करार देते हुए जवाबी कार्रवाई की कसम खाई थी.

राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस हमले की कड़ी निंदा की और अमेरिका सहित वैश्विक समुदाय से रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की मांग की. उन्होंने टेलीग्राम पर लिखा ‘रूस की यह बर्बरता तब तक नहीं रुकेगी जब तक विश्व समुदाय दबाव नहीं बनाएगा. अमेरिका और यूरोप की चुप्पी पुतिन को और प्रोत्साहित करती है.’ जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने वोलिन, लविव, टेर्नोपिल, कीव, सूमी, पोल्टावा, खमेलनित्सकी, चेर्कासी और चेर्निहिव जैसे क्षेत्रों को निशाना बनाया.

Russia doesn`t change its stripes – another massive strike on cities and ordinary life. They targeted almost all of Ukraine – Volyn, Lviv, Ternopil, Kyiv, Sumy, Poltava, Khmelnytskyi, Cherkasy, and Chernihiv regions. Some of the missiles and drones were shot down. I thank our… pic.twitter.com/O1iemSp3s2

