Bunker Dating’ Trend in Israel: युद्ध के बीच भी प्यार की तलाश, इजरायली बंकर्स में बढ़ा डेटिंग का क्रेज

Bunker Dating’ Trend in Israel:मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और लगातार मिसाइल हमलों के बीच इजराइल में एक अनोखा ट्रेंड चर्चा में है. बम शेल्टरों के बाहर लगाए गए QR कोड के जरिए लोग शेल्टर में मौजूद अविवाहित लोगों से जुड़ सकते हैं और बातचीत शुरू कर सकते हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: March 13, 2026 5:23:39 PM IST

Bunker Dating’ Trend in Israel:  मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच इजराइल से एक अनोखी और हैरान करने वाली कहानी सामने आई है. लगातार मिसाइल हमलों और एयर रेड सायरन के बीच जहां लोगों की दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हो रही है, वहीं कुछ लोग इन कठिन हालात में भी नए रिश्तों की शुरुआत की कोशिश कर रहे हैं. इसी बदलती परिस्थितियों के बीच इजराइल में ‘बंकर डेटिंग’ का एक नया ट्रेंड चर्चा में आ गया है. डेटिंग ऐप

बंकर में मिलने का नया तरीका

मिसाइल हमले की चेतावनी मिलते ही लोगों को तुरंत नजदीकी बंकर या बम शेल्टर में जाना पड़ता है. कई बार इन शेल्टरों में ऐसे लोग भी एक साथ होते हैं जो एक-दूसरे को जानते तक नहीं. इसी स्थिति को देखते हुए कुछ डिजिटल टूल और ऐप्स विकसित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य लोगों को एक-दूसरे से जोड़ना है. कुछ बंकरों के बाहर QR कोड लगाए गए हैं. जब कोई व्यक्ति शेल्टर में पहुंचता है तो वह इस कोड को स्कैन कर सकता है. इसके बाद उसे यह जानकारी मिल सकती है कि उसी शेल्टर में और कौन-कौन अविवाहित लोग मौजूद हैं. इसके जरिए लोग बातचीत शुरू कर सकते हैं और मुश्किल हालात में भी एक-दूसरे से जुड़ने का मौका मिल जाता है.

सायरन के बीच ‘सुरक्षित समय’ बताने वाला ऐप

युद्ध के दौरान सिर्फ डेटिंग ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा के कामों को आसान बनाने के लिए भी तकनीक का सहारा लिया जा रहा है. इसी कड़ी में ‘शावर रिस्क प्रेडिक्टर’ नाम का एक टूल भी चर्चा में है. यह ऐप पिछले सायरन के पैटर्न का विश्लेषण कर अनुमान लगाने की कोशिश करता है कि अगला सायरन कब बज सकता है. इससे लोग यह तय कर पाते हैं कि नहाने या दूसरे जरूरी काम करने का अपेक्षाकृत सुरक्षित समय कौन सा हो सकता है.

अमेरिकी राजदूत की भी दिलचस्प प्रतिक्रिया

इस अनोखे विचार ने इजराइल में अमेरिका के राजदूत Mike Huckabee का भी ध्यान खींचा. उन्होंने सोशल मीडिया पर मजाकिया अंदाज में लिखा कि भविष्य में कुछ लोग अपने बच्चों को यह बताते नजर आ सकते हैं कि उनकी मुलाकात “बैलिस्टिक मिसाइलों से बचते हुए एक बंकर में डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी.

सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया

इंटरनेट पर इस पहल को लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. कुछ लोगों ने इसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवन को सामान्य बनाए रखने की कोशिश बताया, जबकि कई यूजर्स ने इसका मजाक उड़ाया और इसे ट्रोल करना शुरू कर दिया. कुछ लोगों का यह भी कहना है कि युद्ध जैसी गंभीर स्थिति में ऐसे ऐप को बढ़ावा देना संवेदनशील विषय हो सकता है.

युद्ध के बीच चर्चा में आया अनोखा ट्रेंड

इसी दौरान इजराइली सेना ने दावा किया है कि Iran के खिलाफ उसका सैन्य अभियान जारी है और हाल के दिनों में ईरान से जुड़े कई ठिकानों पर हमले किए गए हैं. लगातार तनाव और हमलों के बीच यह ‘बंकर डेटिंग’ का आइडिया सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा का विषय बन गया है. अगर चाहें तो मैं इस खबर के लिए 5–6 और अलग एंगल वाली हेडलाइन, समरी, और SEO कीवर्ड भी बना सकता हूं.

