भरभराकर गिरतीं इमारतें, चीखते-चिल्लाते लोग! म्यामांर भूकंप के ये 5 वीडियो आपको हिला कर रख देंगे

नई दिल्ली। म्यांमार में शुक्रवार की सुबह करीब 11:50 बजे 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। इस भूकंप ने पूरे देश में भयंकर तबाही मचाई है।भूकंप का केंद्र मांडले शहर के पास में था। शहर में बने कई मंदिर और घर भूकंप की वजह से टूट गए हैं।

भूकंप के झटकों का असर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी देखने को मिला है। यहां पर एक 30 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई है। भूकंप से हुई भारी तबाही को देखते हुए बैंकॉक की प्रधानमंत्री पाइतोंग्तार्न शिनवात्रा ने इमरजेंसी लगाने की घोषणा कर दी है।

आइए आपको भूकंप के असर की 5 खतरनाक वीडियो और कई तस्वीरे दिखाते हैं…

Water splashed from several buildings as 7.7 Richter scale tremor felt in #Bangkok https://t.co/vjTqZMzk6I pic.twitter.com/2AtMPAsGWW

— Anand Singh (@Anand_Journ) March 28, 2025