नवजात बेटी के साथ हैवानियत, पहले किया बलात्कार और फिर जमीन पर पटक-पटककर ले ली जान

South Africa Father Raped Daughter: दक्षिण अफ्रीका से एक ऐसी खबर सामने आई है जो इंसानियत को शर्मसार कर देती है. 37 वर्षीय ह्यूगो फरेरा ने अपनी मात्र आठ दिन की नवजात बेटी के साथ न केवल बलात्कार किया बल्कि उसे जमीन पर पटक-पटककर मार डाला. यह दिल दहला देने वाला अपराध जून 2023 में हुआ. जब बच्ची की मां घर से बाहर थी. आरोपी ने इस कृत्य को अंजाम देने के बाद मां को भी जान से मारने की धमकी दी.

ह्यूगो फरेरा ने प्रिटोरिया हाईकोर्ट में अपने अपराध को कबूल किया. उसने बताया कि उसने अपनी नवजात बेटी के साथ यौन दुर्व्यवहार किया और फिर उसे इस कदर पटका कि सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई. यह घटना उस वक्त हुई जब बच्ची की मां मॉरीन ब्रांड घर से बाहर नैपी खरीदने गई थी. फरेरा ने स्वीकार किया कि उसने पहले से घायल बच्ची को और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ताकि उसकी हालत और बिगड़ जाए. उसने मां से बच्ची के घाव छिपाने की कोशिश भी की यह जानते हुए कि उसकी हालत बेहद नाजुक थी.

Hugo Ferreira, a man from Gauteng, brutally raped and killed his newborn daughter. He now threatens to murder his ex-wife, the child’s mother, if he avoids prison. pic.twitter.com/EiSp6FMqHX

