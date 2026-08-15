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Brunei Sultan: कौन हैं ब्रुनेई के सुल्तान की बहू? जिन्हें राजशाही से निकाला गया, उनके बच्चों का क्या होगा

Brunei Sultan: ब्रुनेई के सुल्तान ने अपनी बहू पेंगिरन राबियातुल अदाविया से उनके शाही खिताब छीन लिए हैं. हालांकि, इसके पीछे की वजहों को खुलासा नहीं किया गया है.

By: Sohail Rahman | Published: August 15, 2026 2:24:45 PM IST

ब्रुनेई सुल्तान ने अपनी बहू से छीना राजशाही का खिताब
ब्रुनेई सुल्तान ने अपनी बहू से छीना राजशाही का खिताब


Brunei Sultan: ब्रुनेई के सुल्तान ने अपनी बहू पेंगिरन राबियातुल अदाविया से उनके शाही खिताब छीन लिए हैं. दुनिया में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाले सुल्तान  हसनल बोल्किया ने यह आदेश तब जारी किया जब 33 वर्षीय बहू ने राजशाही की छवि खराब की. पेंगिरन 2015 में ब्रुनेई के शाही परिवार में शामिल हुई थीं, जब उन्होंने राजकुमार अब्दुल मलिक से दस दिन तक चले एक भव्य समारोह में शादी की थी. हालांकि, इस रिश्ते में भी मुश्किलें थीं.

सुल्तान के परिवार में कौन-कौन हैं?

इस जोड़े के 4 बच्चे हुए. प्रिंसेस मुथीआ (10 साल), प्रिंसेस फथिया (8 साल), प्रिंसेस खालिशा (6 साल), प्रिंसेश नबीला (16 महीने) के टाइटल पर कोई असर नहीं पड़ा है. केवल उनकी मां से उनके खिताब छीने गए हैं. प्रिंस अब्दुल, सुल्तान और उनकी पहली पत्नी रानी सालेहबा के दूसरे बेटे हैं. सुल्तान की बात करें तो उनके 3 पत्नियों से कुल 12 बच्चे हैं. हालांकि, महल ने उन खास वजहों का खुलासा नहीं किया है. जिसकी वजह से पेरिंगन के टाइटल छीने गए हैं.

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रिपोर्ट में हुआ खुलासा

लेकिन मलेशिया के न्यू स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार,  ग्रैंड चेम्बरलेन के कार्यालय का हवाला देते हुए पुष्टि की गई है कि वह अब शाही परिवार का हिस्सा नहीं हैं. जिसमें कहा गया है कि पेंगिरन राबियातुल अदाविया के ऐसे व्यवहार के कारण यह कदम उठाया गया, जिसे शाही परिवार के सदस्य की पत्नी के लिए अशोभनीय माना गया. यह भी पाया गया कि उनके कामों से राजशाही की अच्छी छवि को नुकसान पहुंचा और सुल्तान हसनल बोलकिया के प्रति सम्मान की कमी दिखी.

हसनल बोल्किया के एलिजाबेथ से अच्छे संबंध रहे हैं

80 वर्षीय हसनल बोल्कियाह न केवल देश के सुल्तान और सर्वेसर्वा शासक हैं, बल्कि 1984 में यूनाइटेड किंगडम से आजादी मिलने के बाद से ब्रुनेई के प्रधानमंत्री के तौर पर भी काम कर रहे हैं. उनके शासनकाल में कई विवाद रहे हैं और उन्हें अपने देश में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा है. इन सबके बावजूद बोल्किया के दिवंगत महारानी एलिजाबेथ के साथ अच्छे संबंध रहे. अपने पिता की तरह उन्हें भी महारानी द्वारा ‘नाइट’ की उपाधि दी गई थी और दोनों अपने-अपने शासनकाल के दौरान लंदन और बंदर सेरी बेगावान में कई बार मिले थे.

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Tags: Brunei sultan
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