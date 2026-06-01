Spain Crime: बहन से सौतेले भाई से बनाए संबंध, कर लिए दो बच्चे, अब सरकार से कर रहे हैं ये मांग, हैरान कर देगा मामला

Spain News: देश से लेकर विदेश तक इन दिनों रिश्तों को तार-तार करने वाली कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, जिसे जानकर लोग सोच में पड़ जाते हैं. ऐसा ही एक मामला स्पेन से आया है. यहां सौतेले भाई-बहन ने ना सिर्फ एक-दूसरे से प्यार किया, बल्कि दो बच्चों को जन्म भी दिया है. हालांकि, स्पेन का कानून भाई-बहन की शादी को गैरकानूनी मानता है. ऐसे में अब यह जोड़ा कानून बदलने की मांग कर रहा है, जिससे वे कानूनी रूप से शादी कर सकें.

मीडिया रिपोर्टे के मुताबिक एना पर्रा जब 20 साल की थीं, तब उन्होंने अपने सौतेले भाई डेनियल पर्रा को फेसबुक पर ढूंढ निकाला था. बचपन में उनके पिता ने परिवार छोड़ दिया था. एना को हमेशा पता था कि कहीं उनका एक भाई है.

दोनों के बीच प्यार चढ़ा परवान

डेनियल को भी अपनी बहन के बारे में कुछ अंदाजा था, लेकिन पिता ने इसे छिपाकर रखा था. जब दोनों पहली बार मिले तो उनके बीच तुरंत केमिस्ट्री बन गई. इसके बाद दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा और अब दो बच्चों के पेरेंट्स हैं.

एना का कहना है, “हम खुद से नाराज थे, क्योंकि यह स्वीकार करना मुश्किल था. हम भाई-बहन थे, लेकिन हमें ऐसा महसूस नहीं होता था.” पार्टी में दोनों का पहला किस हुआ. इसके बाद दोनों लंदन घूमने गए, जहां उन्होंने खुद को एक रोमांटिक जोड़े की तरह महसूस किया.

रिश्ते को किया सार्वजनिक

दोनों ने वहां से लौटकर अपने रिश्ते को सार्वजनिक कर दिया. आज वे दो बच्चों के माता-पिता हैं. लेकिन स्पेन का सिबलिंग मैरिज कानून उनके रास्ते में दीवार बन गया है. इस कानून के तहत भाई-बहन की शादी अवैध है. दोनों अब इस कानून को चुनौती दे रहे हैं और इसे बदलने की मांग कर रहे हैं.

यह मामला स्पेन में बड़े विवाद का विषय बन गया है. कुछ लोग इस जोड़े का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वयस्कों के बीच सहमति वाला रिश्ता व्यक्तिगत मामला होना चाहिए. वहीं कई लोग इसे नैतिक और सामाजिक रूप से गलत बता रहे हैं. अब देखना यह होगा कि स्पेन की सरकार क्या फैसला लेती है.