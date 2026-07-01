18 साल की लड़की बुलाने पर चली गई ‘अंकल’ के साथ, रास्ते में दरिंदा बन गया; गिड़गिड़ाने पर भी नहीं छोड़ा

British Teenager Assault Case: ग्रीस के हॉलिडे आइलैंड पर ब्रिटिश टीनएजर लड़की के साथ 50 वर्षीय सिक्युरिटी गार्ड पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. लोकल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 18 वर्ष की लड़की ने आरोप लगाया है कि जब वह क्रेट के मालिया में छुट्टियां मना रही थी तब 50 साल के सिक्युरिटी गार्ड ने उसका शोषण किया.

ब्रिटिश लड़की का दावा है कि जिस आदमी को वह नहीं जानती थी उसने मंगलवार (30 जून, 2026) को सुबह एक होटल के बाहर देखा. लड़की ने आरोप लगाया कि सिक्युरिटी गार्ड उसे एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया. बुरी हालत में टीनएजर वहां से निकली और घटना की सूचना लोकल पुलिस को दी, जिन्होंने जांच शुरू की.

पुलिस संदिग्ध का पता लगाने में कामयाब रही और मंगलवार दोपहर उसे गिरफ्तार कर लिया. लोकल रिपोर्ट के मुताबिक, संदिग्ध सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है और आइलैंड के हेराक्लिओन इलाके का रहने वाला है. यह कथित दुष्कर्म ऐसे समय में हुआ है जब ऐसी खबरें आ रही हैं कि पिछले महीने क्रेट में एक बार के बाथरूम में पीछा किए जाने के बाद एक 18 साल की महिला के साथ एक साथी ब्रिटिश हॉलिडेमेकर ने दुष्कर्म किया था.

बाथरूम में किया था दुष्कर्म

लोकल मीडिया आउटलेट ‘क्रेटलाइव’ के मुताबिक, माना जाता है कि महिला मालिया के एक बार में दोबारा मिलने से पहले कथित हमलावर से एक बार मिल चुकी थी, लेकिन उनके बीच ‘दोस्ताना संबंध’ नहीं थे.. ब्रिटिश लड़की का दावा है कि युवक फिर उसे बार के बाथरूम में ले गया, जो आइलैंड के चहल-पहल वाले पार्टी टाउन में स्थित है, जहां उसने कथित तौर पर उसके साथ दुष्कर्म किया.

2 बहनें लगा चुकी हैं गंभीर आरोप

कहा जाता है कि 19 साल के टूरिस्ट ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इन्कार किया है और दावा किया है कि उन्होंने आपसी सहमति से संबंध बनाए थे. इस साल की शुरुआत में दो बहनों ने आरोप लगाया कि ग्रीक द्वीप रोड्स पर एक रात बाहर घूमने के दौरान मिले दो पुरुषों ने उनके साथ दुष्कर्म किया.

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