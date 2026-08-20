कमरे में सोई महिला को आधी रात हुआ ‘अहसास’ बिस्तर पर हो रहा था ‘गंदा काम’, बगल में लेटा था कर्मचारी

ब्राजील के चर्चित शहर रियो (Rio de Janeiro) में ब्रिटिश एयरवेज में कार्यरत एक फ्लाइट अटेंडेंट ने अपनी ही महिला सहकर्मी के साथ पहले तो दुष्कर्म किया फिर उसे धमकी भी दी. पूरे मामले का खुलासा कोर्ट में सुनवाई के दौरान हुआ. कोर्ट में बताया गया कि रियो में शराब पीने के एक रात के बाद ब्रिटिश एयरवेज के एक फ़्लाइट अटेंडेंट ने अपनी महिला सहकर्मी का यौन उत्पीड़न करते हुए खुद को संतुष्ट किया.

30 वर्षीय के रयान लिम पर आरोप है कि उन्होंने प्लेन के कैप्टन के साथ शराब पीने के बाद महिला के साथ उत्पीड़न किया. कहा जाता है कि सुंदरलैंड के रहने वाले लिम ने अगली सुबह अपने साथियों से कहा था कि मेरे कमरे में जो हुआ, वह मेरे कमरे तक ही रहेगा. इसके साथ ही उसने महिला को भी धमकी दी कि वह किसी को ऐसी बात नहीं बताए.

जूरी के सामने महिला ने दी धी गवाही

आइसलवर्थ क्राउन कोर्ट में एक स्क्रीन के पीछे से गवाही देते हुए महिला ने जूरी सदस्यों को बताया कि कैसे वह होटल के कमरे में घबराहट और पैनिक की स्थिति में जागी. उसने कहा कि वह खुद यहां नहीं आई थी. उसे जल्दी ही होश आया और वह घबराहट में थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि वह कहां पर है.

कोर्ट को बताया गया कि नाइटक्लब से वापस लाए जाने के बाद अटेंडेंट, लिम और एक अन्य पुरुष सहकर्मी के साथ एक ही बिस्तर पर थी.उसने बताया कि उसे अपने कूल्हे पर गोल-गोल घुमाते हुए हाथ का एहसास हुआ, जो लिम का था. इसके बाद वह बाथरूम में उल्टी करने के लिए बिस्तर से उछलकर उठी.

अजीब आवाजें सुनकर टूटी थी नींद

इससे पहले उसने पुलिस को बताया था कि इसके बाद मुझे जो याद है, वह है यौन कराहने की आवाज़ सुनकर जागना. मुझे एहसास हुआ कि मैं होटल के कमरे में हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह मेरा कमरा है या नहीं. आइसलवर्थ क्राउन कोर्ट में बताया गया कि 30 साल के रयान लिम ने रियो में शराब पीने की एक रात के बाद अपनी महिला सहकर्मी का यौन उत्पीड़न किया.

रयान सामने कर रहा था ‘गंदी बात’

आइसलवर्थ क्राउन कोर्ट में बताया गया कि 30 साल के रयान लिम ने रियो में शराब पीने की एक रात के बाद अपनी महिला सहकर्मी का यौन उत्पीड़न किया. मैंने सामने देखा और एक फोल्डिंग दरवाज़े वाला शीशा देखा. मैंने देखा कि रयान हस्तमैथुन कर रहा था, मैंने उसके हाथों को ऊपर-नीचे होते देखा. मुझे पक्का नहीं था कि मैंने जो सुना और देखा, वह सच था या नहीं और मैंने खर्राटे लेने और दोबारा सोने का नाटक किया. फिर मुझे अपने कूल्हों पर रयान का हाथ महसूस हुआ.

नहीं आ रही थी नींद

ब्रिटिश एयरवेज के अधिकारियों की सलाह पर कुछ दिनों बाद जब क्रू हीथ्रो पहुंचा, तो उसने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी. वहीं, बचाव पक्ष की वकील सोफी केरिड्ज ने महिला से कहा कि यह वह रात थी जब आप बाहर गई थीं और बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी.आप एक कमरे में दो लड़कों के साथ जागीं. आपकी नींद आ-जा रही थी, तभी आपने कुछ ऐसा देखा जो शायद कुछ गलत एक्टिविटी हो सकती थी.

महिला पर लगे झूठ बोलने के आरोप

उस समय आपको पक्का नहीं था कि आपने जो अनुभव किया, वह कोई मासूम सी चीज़ थी या नहीं. मेरा कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप उस कमरे से जल्दी निकलने की कोशिश करतीं. इस पर अटेंडेंट ने जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता कि आपका ऐसा कहना सही है, क्योंकि हर कोई सदमे (ट्रॉमा) पर अलग-अलग तरह से प्रतिक्रिया देता है.