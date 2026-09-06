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500 बार कोर्ट से मिली सजा, इलाज कर रही खूबसूरत नर्स को भी नहीं छोड़ा; वारदात के समय पत्नी को भी रखता था साथ

Britain Crime: ब्रिटेन के सबसे बड़े दुकान से सामान चुराने वाले (शॉपलिफ्टर) और यौन अपराध करने वाले एक व्यक्ति की जेल में मौत हो गई है. उसका आपराधिक इतिहास 50 साल पुराना था.

By: JP Yadav | Published: September 6, 2026 8:49:27 AM IST

500 बार कोर्ट से मिली सजा, इलाज कर रही खूबसूरत नर्स को भी नहीं छोड़ा; वारदात के समय पत्नी को भी रखता था साथ
500 बार कोर्ट से मिली सजा, इलाज कर रही खूबसूरत नर्स को भी नहीं छोड़ा; वारदात के समय पत्नी को भी रखता था साथ


Britain Crime: ब्रिटेन के सबसे बड़े शॉपलिफ्टर (सामान चुराने वाले) माने जाने वाले यौन अपराधी हैरी हैंकिंसन की जेल में मौत हो गई, जिससे 50 साल से भी अधिक समय तक चले उसके आपराधिक कृत्यों का भी अंत हो गया. हैरी हैंकिंसन को 50 सालों के दौरान 500 से अधिक बार दोषी ठहराया गया था. वेस्ट यॉर्कशायर की HMP वेकफील्ड जेल में 78 साल की उम्र में मर गया. वह दुष्कर्म की कोशिश और यौन उत्पीड़न के लिए 14 साल की सजा काट रहा था. मैनचेस्टर के माइल्स प्लैटिंग का रहने वाला हैरी हैंकिंसन अपनी जवानी का अधिकतर समय जेल के अंदर और बाहर बिताता रहा. उसका आपराधिक रिकॉर्ड 1970 से शुरू हुआ और आखिर में उसमें 523 दोषसिद्धि (कनविक्शन) शामिल थीं, जिनमें से 433 चोरी के मामले थे. 16 अगस्त को हुई उसकी मौत की जांच अभी ‘प्रिज़न एंड प्रोबेशन ओम्बड्समैन’ द्वारा प्रक्रिया के तहत की जा रही है.

मरीज रहने के दौरान किया महिला पर यौन हमला

यहां पर बता दें कि नवंबर, 2021 को बोल्टन क्राउन कोर्ट ने हैरी हैंकिंसन को 14 साल की जेल की सज़ा सुनाई थी. जूरी ने उसे कमज़ोर महिलाओं के साथ दुष्कर्म की कोशिश और यौन उत्पीड़न के चार मामलों में दोषी ठहराया था. कोर्ट को बताया गया कि फरवरी 2017 में जब वह अस्पताल में मरीज़ था तो उसने नर्सिंग असिस्टेंट ने उसे रोका. वह एक 61 वर्षीय महिला को अपने साथ यौन क्रिया करने के लिए मजबूर कर रहा था. स्टाफ़ मेंबर महिला को कमरे से बाहर ले गई और अलार्म बजाया, जिससे वह बच सकी. 

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50 साल में 500 बार किया अपराध

अभियोजकों ने एक और महिला के खिलाफ़ किए गए अपराधों का भी ज़िक्र किया. हैरी हैंकिंसन ने मई 2017 में उसे माइक्रोवेव मील के लिए अपने फ़्लैट पर बुलाकर उसके साथ पहली बार यौन उत्पीड़न किया था. इसके बाद उसने महिला की पीठ से सटकर उसे गलत तरीके से छुआ.  तीन साल बाद जब पीड़िता 70 साल की थी, तो उसने उसके घर पर फिर से उसका यौन उत्पीड़न किया. उसने अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाए और महिला को बिना उसकी मर्ज़ी के उसे छूने के लिए मजबूर किया. महिला ने उसका मुकाबला किया और कांटे (फ़ोर्क) से उसके हाथ पर वार किया, जिसके बाद पड़ोसी के दरवाज़ा खटखटाने पर वह वहां से भाग गया.  हैरी हैंकिंसन जिसे 50 सालों के दौरान 500 से ज़्यादा बार दोषी ठहराया गया था, वेस्ट यॉर्कशायर की HMP वेकफील्ड जेल में 78 साल की उम्र में चल बसा. वह दुष्कर्म की कोशिश और यौन उत्पीड़न के लिए 14 साल की सज़ा काट रहा था.

पत्नी को भी ले जाता था साथ 

हैरी हैंकिंसन अक्सर दावा करता था कि उस घटना में उसके सिर पर चोट लगी थी, जिससे उसके व्यक्तित्व में बदलाव आया और वह ‘क्लेप्टोमेनियाक’ (बिना ज़रूरत के चोरी करने की बीमारी) बन गया, जिसमें उसे चोरी करने की ‘बेकाबू’ इच्छा होती थी. जजों ने उसे  बिना सोचे-समझे चोरी करने वाला और दुकानदारों के लिए खतरा बताया. उसने अपनी पत्नी लिंडा हैंकिसन को भी, जिन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था एक कोच ट्रिप के दौरान घूमने-फिरने के साथ-साथ चोरी करने के लिए भी साथ ले जाया था.

1990 के दशक में कई बार जेल जाने के बाद पत्नी लिंडा ने पहले कहा था कि वह उसे ठीक से जानती भी नहीं थी क्योंकि उसने अपनी शादी का ज़्यादातर समय जेल में ही बिताया था. 1996 में उसके अपराध इतने बढ़ गए थे कि सिगरेट, शराब और किराने का सामान चोरी करने के लिए मिली 18 हफ़्ते की सज़ा को लिंडा ने बहुत कम बताया था.

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