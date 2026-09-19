Home > विदेश > क्या इमरान खान को पाकिस्तान की जेल से निकालेगा ब्रिटेन, पूर्व प्रधानमंत्री ने दिया संकेत!

क्या इमरान खान को पाकिस्तान की जेल से निकालेगा ब्रिटेन, पूर्व प्रधानमंत्री ने दिया संकेत!

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल की एक छोटी सी कोठरी में बंद हुए तीन साल से ज़्यादा हो चुके हैं.

By: JP Yadav | Published: September 19, 2026 12:31:09 PM IST

क्या इमरान खान को पाकिस्तान की जेल से निकालेगा ब्रिटेन, पूर्व प्रधानमंत्री ने दिया संकेत!
क्या इमरान खान को पाकिस्तान की जेल से निकालेगा ब्रिटेन, पूर्व प्रधानमंत्री ने दिया संकेत!


पाकिस्तान की जेल की एक छोटी और सीलन के साथ-साथ कीड़ों-मकोड़ों से भरी कोठरी में 73 वर्षीय इमरान खान अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं. पूर्व क्रिकेटर को कई दिनों तक अकेले रखा जाता है. वह ठीक से कसरत भी नहीं कर पाते, क्योंकि कमरे का साइज़ सिर्फ़ 6 फ़ीट गुणा 8 फ़ीट है, जिसमें टॉयलेट भी शामिल है.

 उनके कमरे में कोई खिड़की भी नहीं है और कभी-कभी लाइट बंद कर दी जाती है, इसलिए वह कई दिनों तक अंधेरे में बैठे रहते हैं और दोबारा कुछ देख पाने का इंतज़ार करता है. लंबे समय तक इमरान खान को किताबें या अख़बार नहीं मिलते. लोगों से मिलने की तो बात ही छोड़िए. नतीजा यह है है कि वो बाहरी दुनिया से कटते जा रहे हैं और उन्हें अपनी मानसिक हालत बिगड़ने का डर सता रहा है. 

You Might Be Interested In

चली गई दाहिनी आंख की 85 प्रतिशत रोशनी

इमरान खान को इन हालात में रखे हुए तीन साल से ज़्यादा हो चुके हैं. यहं वह गर्मियों में भीषण गर्मी और सर्दियों में कड़ाके की ठंड झेल रहे हैं. खराब और देर से मिले इलाज की वजह से उसकी दाहिनी आंख की 85 फ़ीसदी रोशनी चली गई है. जिन हालात में उन्हें रखा जा रहा है.. उनकी पिछले दो सालों में UN के टॉर्चर (यातना) मामलों के स्पेशल रिपोर्टर ने तीन बार निंदा की है. एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी चिंता जताई है. सबसे बड़ी बात यह है कि  पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कैदी को सही मेडिकल सुविधा नहीं मिल रही हैं. 

4 साल तक रहे पाकिस्तान के पीएम

इमरान खान  2018 से 2022 तक प्रधानमंत्री रहे और उनकी तकलीफ़ अब एक ग्लोबल मुद्दा बन गई है. पद छोड़ने के बाद से ही उन पर राजनीतिक मकसद से कई केस किए गए हैं, जिनका मकसद उन्हें हमेशा के लिए सार्वजनिक जीवन से हटाना है. ज़्यादातर केस खारिज हो गए सिवाय एक के. आरोप यह है कि इमरान खान की सरकार ने UK सरकार का कुछ पैसा एक प्रॉपर्टी डेवलपर को दिया, जिसने बाद में एक यूनिवर्सिटी को मोटा डोनेशन दिया. इस यूनिवर्सिटी के इमरान और उनकी पत्नी से संबंध थे. पाकिस्तान के सरकारी वकीलों ने भी माना है कि यूनिवर्सिटी को दिए गए डोनेशन से ना तो उन्हें और ना ही उनकी पत्नी को कोई आर्थिक फ़ायदा हुआ है. 

स्वतंत्र कोर्ट में सुनवाई का हक मिले

भले ही यह सच हो कि तथाकथित अल-कादिर केस में इमरान को जवाब देना है. फिर भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि उन्हें इस तरह की मानसिक और शारीरिक यातना दी जाए. सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें अपनी अपील पर जल्द सुनवाई का और एक स्वतंत्र अदालत से सुनवाई का हक मिलना चाहिए. 

महिलाओं की शिक्षा का महत्व समझते थे इमरान

इस बीच ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बॉरिस जॉनसन का कहना है कि वह इमरान खान को जानते हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने कुछ अच्छे काम किए और करने की कोशिश की.  वह उस देश में महिला साक्षरता के बेहद अहम महत्व को समझते थे.

Tags: Imran Khan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अवनीत कौर की ग्लैमरस तस्वीरें

September 18, 2026

डिंपल कपाड़िया के हाथ से क्यों निकली थी मेरा पति...

September 18, 2026

पीएफ में कैसे KYC कैसे करें?

September 18, 2026

6 शक्तिशाली हनुमान मंत्र, हर लेंगे आपके सारे संकट!

September 18, 2026

शबाना आजमी की 5 शानदार फिल्में

September 18, 2026

iPhone 18 Pro Max के दीवाने हुए बॉलीवुड सितारे

September 18, 2026
क्या इमरान खान को पाकिस्तान की जेल से निकालेगा ब्रिटेन, पूर्व प्रधानमंत्री ने दिया संकेत!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या इमरान खान को पाकिस्तान की जेल से निकालेगा ब्रिटेन, पूर्व प्रधानमंत्री ने दिया संकेत!
क्या इमरान खान को पाकिस्तान की जेल से निकालेगा ब्रिटेन, पूर्व प्रधानमंत्री ने दिया संकेत!
क्या इमरान खान को पाकिस्तान की जेल से निकालेगा ब्रिटेन, पूर्व प्रधानमंत्री ने दिया संकेत!
क्या इमरान खान को पाकिस्तान की जेल से निकालेगा ब्रिटेन, पूर्व प्रधानमंत्री ने दिया संकेत!
क्या इमरान खान को पाकिस्तान की जेल से निकालेगा ब्रिटेन, पूर्व प्रधानमंत्री ने दिया संकेत!