Britain Skeleton Mystery: रोमन ताबूत में कौन था? 1000 पुराने कंकाल का रहस्य सुलझा

Britain Skeleton Mystery: ब्रिटेन की राजधानी लंदन स्थित वेस्टमिंस्टर एबे में मिले कंकाल का रहस्य सुलझ गया है. विशेषज्ञों का कहना है कि 1869 में एक रोमन ताबूत (sarcophagus) में मिले अवशेष मध्यकाल के एक उच्च-पदस्थ भिक्षु के हैं. इससे पहले पुरातत्वविदों को 1869 में चर्च परिसर में एक रोमन ताबूत के अंदर ये अवशेष मिले थे. ताबूत पर लिखे एक लेख से शुरू में ऐसा लगा कि यह वैलेरियस अमांडिनस (Valerius Amandinus) नाम के एक अमीर व्यक्ति का है, लेकिन बाद में जानकारी मिली कि यह अवशेष भिक्षु का है. माना जाता है कि वह 300 से 400 ईस्वी के बीच वह कभी लंदन में रहता था, लेकिन ताबूत के ढक्कन पर बना एक लैटिन क्रॉस (जो 10वीं या 11वीं सदी का है) यह संकेत देता है कि ये अवशेष किसी ऐसे व्यक्ति के हो सकते हैं जिसकी मृत्यु सदियों बाद हुई थी.

अब पुरातत्वविदों का कहना है कि ये हड्डियां संभवतः मध्यकाल के एक उच्च-पदस्थ भिक्षु एल्फविग (Aelfwig) या वुल्नोथ (Wulnoth) की हो सकती हैं. वेस्टमिंस्टर एबे के सलाहकार पुरातत्वविद् प्रोफेसर वारविक रोडवेल ने कहा कि हमारे पास इस ताबूत में दफनाए गए व्यक्ति के लिए दो संभावित दावेदार हैं.

वेस्टमिंस्टर एबे में 150 साल से भी पहले मिले एक रहस्यमयी कंकाल की पहचान शायद सुलझ गई है. यह ताबूत सबसे पहले 1820 में मिला था, जब एबे के उत्तरी हिस्से में काम कर रहे मजदूरों से गलती से इसका ढक्कन टूटकर छह टुकड़ों में बंट गया था. बाद में 1869 में जब इस रोमन ताबूत की आधिकारिक तौर पर ‘खोज’ हुई, तब इसकी मरम्मत की गई.

प्रोफेसर रोडवेल और उनकी टीम ने अब इस कंकाल की पहचान जानने के लिए विस्तृत विश्लेषण किया है. उनके शोध के अनुसार, यह कंकाल एक ऐसे व्यक्ति का है जिसकी लंबाई लगभग 5 फीट 9 इंच थी और जिसकी मौत 35 से 49 साल की उम्र के बीच हुई थी. प्रोफेसर रोडवेल का मानना ​​है कि यह व्यक्ति संभवतः एल्फविग (Aelfwig) या वुल्नोथ (Wulnoth) में से कोई एक हो सकता है.

मृत्यु के समय रही होगी 50 वर्ष उम्र

एल्फविग मध्यकाल के एक भिक्षु (मोंक) थे, जो वेस्टमिंस्टर एबे (जो उस समय एक बेनेडिक्टिन मठ था) में एबॉट (मठ प्रमुख) के पद पर रहे। 1020 के आसपास उनका निधन हो गया. वुल्नोथ, एल्फविग के उत्तराधिकारी थे। 1049 में उनका निधन हुआ और माना जाता है कि उन्हें इसी एबे में दफनाया गया था. प्रोफेसर ने बताया: ‘हमें इन दोनों में से किसी की भी जन्म तिथि नहीं पता है. लेकिन अगर हम यह मान लें कि एबॉट की नियुक्ति के समय उनकी उम्र 20 के दशक की शुरुआत में रही होगी और मृत्यु के समय वे लगभग 50 वर्ष के रहे होंगे, तो दोनों में से कोई भी इस विवरण पर बिल्कुल सटीक बैठता है. यह पत्थर का ताबूत (sarcophagus) पहली बार 1820 में मिला था, जब एबे (abbey) के उत्तरी हिस्से में काम कर रहे मजदूरों से गलती से इसका ढक्कन टूटकर छह टुकड़ों में बंट गया.

हो गया तय, लकड़ी का ही था ताबूत

कंकाल की पहचान करने के साथ-साथ, शोधकर्ताओं को चूने (lime) के अवशेषों से बनी एक आयताकार आकृति भी मिली। चूने का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से शवों को दफनाने के लिए किया जाता था. प्रोफेसर रॉडवेल ने आगे कहा कि हालांकि अब उस ढांचे का कोई भौतिक निशान नहीं बचा है, लेकिन यह पक्का लकड़ी का ही ताबूत रहा होगा. सैक्रिस्टी के आंगन में सात सदियों तक दबे रहने के कारण यह पूरी तरह से सड़कर खत्म हो गया. यह पत्थर का ताबूत अब वेस्टमिंस्टर एबे की ‘क्वीन्स डायमंड जुबली गैलरीज’ (Queen’s Diamond Jubilee Galleries) में आम लोगों के देखने के लिए रखा गया है.