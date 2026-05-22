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Britain Russia War: रूस ने किया हमला तो कितने दिन टिकेगा ब्रिटेन, कितने बचे हैं ड्रोन? खुलासा होते ही देश में मचा हड़कंप

Britain Russia War: ब्रिटेन की सैन्य ताकत को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसके बाद देशभर में हड़कंप मच गया है. सैन्य कमांडरों ने इस पर सतर्क और सावधान होने की जरूरत है.

By: JP Yadav | Published: May 22, 2026 7:56:11 PM IST

Britain Russia War: रूस मे किया हमला तो सिर्फ एक सप्ताह में UK का खत्म हो जाएगा ड्रोन!
Britain Russia War: रूस मे किया हमला तो सिर्फ एक सप्ताह में UK का खत्म हो जाएगा ड्रोन!


Britain Russia War: अगर रूस ने NATO के इलाके पर हमला किया तो ब्रिटेन के ड्रोन का स्टॉक एक हफ़्ते में खत्म हो जाएगा. यह चौंकाने वाला खुलासा ब्रिटेन की लोगों की नींद उड़ाने वाला है. बात यही नहीं रुकती. ब्रिटेन के रक्षा सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि NATO के इलाके पर रूसी हमले का जवाब देने के लिए ब्रिटिश सैनिक हमेशा से ही ठीक से तैयार नहीं है. यह इस बात का संकेत भी है कि भले ही ब्रिटिश सरकार और उसके कोई दावा करें, लेकिन वह रूस के हमलों का जवाब देने की स्थिति में नहीं हैं. इसमें रोचक यह है कि ड्रोन और दूसरे हथियारों की ठीक-ठीक कमी की जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से गुप्त रखी गई है. यह जानकारी सामने आते ही पूरे देश में हड़कंप की स्थिति है. 

दरअसल, सीनियर अधिकारियों ने संकेत दिया कि यूनाइटेड  किंगडम (UK) के पास मौजूद ड्रोन का स्टॉक लड़ाई के दौरान सिर्फ़ एक सप्ताह तक ही चल पाएगा. यह उनकी अब तक की सबसे गंभीर चेतावनी है कि यूरोप में किसी संघर्ष की शुरुआत में UK का क्या हाल होगा?

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कमांडरों ने चिंता के साथ सरकार से की अपील

इसके बाद रक्षा गठबंधन में UK के मौजूदा योगदान को देखते हुए सेवारत कमांडरों ने अतिरिक्त फ़ंडिंग के लिए एक ज़ोरदार अपील की है, जिससे देश को अतिरिक्त और आधुनिक हथियारों से लैस किया जा सके. अधिकारियों को डर है कि वर्ष 2030 से पहले ब्रिटेन किसी बाल्टिक देश या गठबंधन के पूर्वी हिस्से में कहीं भी रूसी हमले का ठीक से जवाब नहीं दे पाएगा. यह बेहद चिंताजनक है और देश हित में तो कतई नहीं है. 

कमांडरों ने स्वीकारा- रक्षा के क्षेत्र में तत्काल निवेश की जरूरत

उधर, UK के कमांडरों का मानना ​​है कि 4 साल में लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए तुरंत निवेश की ज़रूरत है, वरना अगर रूसी सेना आगे बढ़ी तो ब्रिटिश सेना के पूरी तरह खत्म होने का खतरा है. उधर, ब्रिटिश कमांडरों ने लंदन अंडरग्राउंड के एक बंद पड़े प्लेटफ़ॉर्म को अपने ऑपरेशनल हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है – यह किसी बाल्टिक देश पर संभावित रूसी हमले की तैयारी का हिस्सा है. बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी भरी बातों के बावजूद UK की सेना यूरोप के पूर्वी हिस्से की रक्षा की तैयारी तेज़ कर रही है. इसी कड़ी में इस महीने पोलैंड में स्ट्राइकर बख्तरबंद गाड़ियां युद्धाभ्यास कर रही हैं.

पोलैंड की तुलना में रक्षा पर कम खर्च करता है UK

सूत्रों के मुताबिक, ब्रिटेन अपनी GDP का 2.6 प्रतिशत रक्षा पर खर्च करता है वहीं पोलैंड जैसे सहयोगी देश 4.48 प्रतिशत और लिथुआनिया 4.0 प्रतिशत खर्च करते हैं. सत्ता में लौटी लेबर पार्टी ने अगले साल से 2.7 प्रतिशत खर्च करने का वादा किया है और अगली संसद में इसे 3 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है.

Tags: Britain Russia War
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