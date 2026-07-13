Britain News: म्यूजिक फेस्टिवल में 18 साल की लड़की की संदिग्ध हालात में मौत

Britain News: ब्रिटेन में एक म्यूजिक फ़ेस्टिवल में गंभीर मेडिकल इमरजेंसी के बाद 18 साल की लड़की की मौत हो गई. नॉर्थ वेल्स में एक म्यूजिक फेस्टिवल में एक टीनएज लड़की की जान चली गई. शनिवार (14 जुलाई, 2026) को सुबह टोनौ (Tonnau) फेस्टिवल में 18 साल की लड़की को गंभीर मेडिकल इमरजेंसी का सामना करना पड़ा और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई. लड़की की मौत की वजह साफ नहीं है. पुलिस का कहना है कि इसे अप्रत्याशित (unexpected) घटना माना जा रहा है.

फेस्टिवल के आयोजकों ने बताया कि पैरामेडिक्स (जो रात करीब 1.45 बजे पहुंचे थे) ने उसका इलाज करने के लिए हर संभव कोशिश की. लड़की (जिसके नाम का खुलासा नहीं हुआ है) की मौत के बाद इवेंट बंद कर दिया गया और वहां मौजूद लोगों से जगह छोड़ने के लिए कहा गया.

यहां पर बता दें कि टोनौ एक इंडिपेंडेंट म्यूज़िक और आर्ट्स फेस्टिवल है जो परिवारों के लिए होता है और हर साल नॉर्थ वेल्स के एंग्लसी में लानफ़ेथलू के पास कैरेग्लविड एस्टेट में आयोजित किया जाता है. इस फेस्टिवल का नाम वेल्श भाषा में लहरों या सुरों (tones) को दर्शाता है. इसमें कल्चर, खाने-पीने के साथ-साथ इंटरनेशनल बैंड और DJ भी शामिल होते हैं. शनिवार सुबह नॉर्थ वेल्स के एंग्लसी में आयोजित टोनौ फेस्टिवल में एक टीनएज लड़की की मौत हो गई.

एक बयान में इवेंट के आयोजकों ने कहा कि टोनौ फेस्टिवल में हर कोई यह पुष्टि करते हुए बेहद दुखी है कि फेस्टिवल में शामिल एक व्यक्ति की शनिवार सुबह गंभीर मेडिकल इमरजेंसी के बाद दुखद मौत हो गई. इस बेहद मुश्किल समय में हमारी संवेदनाएं और गहरी सहानुभूति उस व्यक्ति के परिवार और दोस्तों के साथ हैं. जैसे ही कार्यक्रम में शामिल व्यक्ति की तबीयत बिगड़ी, हमारी ऑन-साइट वेलफेयर टीम, सिक्युरिटी और इमरजेंसी मेडिकल स्टाफ ने तुरंत कार्रवाई की.

फेस्टिवल का बाकी हिस्सा रहेगा बंद

पैरामेडिक्स और वेलफेयर स्टाफ ने इमरजेंसी केयर देने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई. हमारे दर्शकों की सुरक्षा और भलाई हमेशा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है. इस दुखद घटना के बाद और इमरजेंसी सेवाओं व स्थानीय अधिकारियों को अपना जरूरी काम करने देने के लिए हमने फेस्टिवल के बाकी हिस्से को बंद करने का फैसला किया है और लोगों से कहा है कि जब उनके लिए सुरक्षित हो तो वो जगह खाली कर दें.

फिलहाल जांच है जारी

उन्होंने कहा कि फेस्टिवल पुलिस जांच में पूरी तरह सहयोग कर रहा है और कहा कि हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं. नॉर्थ वेल्स पुलिस ने बताया कि ‘मेडिकल इमरजेंसी की सूचना मिलने के बाद’ शनिवार सुबह-सुबह इमरजेंसी सेवाएं फ़ेस्टिवल स्थल पर पहुंचीं. इमरजेंसी सेवाओं की तमाम कोशिशों के बावजूद दुख की बात है कि 18 साल की युवती की बाद में अस्पताल में मौत हो गई. इस मौत को अप्रत्याशित माना जा रहा है. जांच चल रही है और कोरोनर को सूचित कर दिया गया है.

मदद के लिए लगाई गुहार

डिटेक्टिव इंस्पेक्टर आयोलो एडवर्ड्स ने कहा कि इस मुश्किल समय में हमारी संवेदनाएं युवती के परिवार और प्रियजनों के साथ हैं. हम जनता से अपील करते हैं कि वे मौत के हालात के बारे में कोई अटकलें न लगाएं, जिस किसी के पास भी ऐसी जानकारी हो जिससे हमारी जांच में मदद मिल सके, वह हमारी वेबसाइट के ज़रिए या 101 पर कॉल करके हमसे संपर्क करे.