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Britain News: रोमानिया के युवक ने 2 लड़कियों के साथ किया दुष्कर्म,

Britain News: पिछले महीने एक बीच पर दो किशोर लड़कियों के साथ दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है. उस पर लड़कियों पर हमले का भी शक है.

By: JP Yadav | Published: June 8, 2026 2:17:03 PM IST

रोमानिया के युवक की ब्रिटेन में दरिंदगी, दो लड़कियों को बनाया हवस का शिकार
रोमानिया के युवक की ब्रिटेन में दरिंदगी, दो लड़कियों को बनाया हवस का शिकार


Britain News: ब्रिटेन लौटते समय डोवर पोर्ट पर रोके गए 34 साल के एक व्यक्ति पर 2 किशोर लड़कियों के साथ बीच पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है. रोमानिया के रहने वाले 34 साल के मैडलिन इलिंका को ब्रिटेन में दोबारा घुसते समय डोवर पोर्ट पर रोका गया. आरोपी पर 16 मई, 2026 की सुबह ग्रेट यारमाउथ बीच पर लड़कियों पर हमला करने का शक था. नॉरफ़ॉक पुलिस ने बताया कि ग्रेट यारमाउथ के स्टैफ़ोर्ड रोड के रहने वाले इलिंका पर दुष्कर्म के एक और यौन उत्पीड़न के 2 आरोप लगाए गए हैं. इस मामले में पूछताछ के लिए उसे विमोंधम पुलिस जांच केंद्र ले जाया गया और तब से उसे हिरासत में रखा गया है. 

स्थानीय पुलिस ने बताया कि 30-40 साल की उम्र का एक और व्यक्ति को 17 मई को नॉर्थम्प्टनशायर में इसी घटना के सिलसिले में दुष्कर्म के शक में गिरफ्तार किया गया था. वह जांच जारी रहने तक 10 अगस्त तक जमानत पर है. इससे पहले एक बयान में पुलिस ने मीडिया को बताया था कि अधिकारी एक दूसरे संदिग्ध की तलाश कर रहे थे, जिसके बारे में माना जा रहा था कि वह देश से बाहर है. उसके बारे में बताया गया कि वह 30 या 40 साल की उम्र का गोरा व्यक्ति है, जिसके बाल छोटे और काले हैं और चेहरे पर भी काले बाल हैं. 

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वहीं, दो लड़कियों के साथ दुष्कर्म की खबर मिलने के बाद 16 मई को नॉरफ़ॉक पुलिस को साउथ बीच परेड ग्रेट यारमाउथ बुलाया गया.  पिछले महीने शनिवार को रात 12:37 बजे पुलिस को खबर मिली कि ग्रेट यारमाउथ में साउथ बीच परेड के पास रेत के टीलों पर प्रीमियर इन के पीछे दो लड़कियों के साथ दु्ष्कर्म हुआ है. घटना के बाद उन्होंने समुद्र तट और 81 कमरों वाले बजट होटल के पिछले हिस्से के बीच रेत के टीलों वाले 100-यार्ड चौड़े इलाके को घेर लिया.

टैक्सी ड्राइवर ने जताई हैरानी

यह जगह प्लेज़र बीच एम्यूज़मेंट पार्क के पास है और यहां से वेलिंगटन पियर दिखाई देता है. जहां लड़कियों पर हमला हुआ वहां से कुछ ही दूरी पर बेघर लोगों के टेंट लगे हुए हैं.  यह असल में एक शांत इलाका है क्योंकि यह शहर के सेंटर से दूर है. इसलिए लोग अपना सामान चोरी होने की परेशानी से बचने के लिए यहां  टेंट लगाकर रहते हैं.

33 साल के टैक्सी ड्राइवर जेमी ज़मिच ने बताया कि वह शनिवार सुबह करीब 4.10 बजे काम पर जा रहा थे तभी चार-पांच पुलिस कारें देखीं. कुछ कारें प्रीमियर इन की कार पार्किंग में खड़ी थीं और कुछ समुद्र तट की ओर जाने वाली साइड रोड पर थीं. मैंने सोचा कि क्या हुआ होगा, लेकिन बाद में लड़कियों के साथ दुष्कर्म की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ. यह शहर अब सुरक्षित नहीं रहा. 

दोनों लड़कियों की मदद के लिए अफसर तैनात

वहीं, इस पूरे मामले में ग्रेट यारमाउथ के डिस्ट्रिक्ट कमांडर चीफ इंस्पेक्टर निक पालिंग ने कहा कि हम समझते हैं कि पीड़ितों, उनके परिवारों और पूरे समुदाय के लिए ये घटनाएं कितनी चौंकाने वाली और दुखद है. इस जांच के दौरान दोनों लड़कियों की मदद के लिए खास अफसर तैनात किए गए हैं. इलाके में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई जाएगी और अफ़सर लोगों को भरोसा दिलाने के लिए गश्त करेंगे. पुलिस ने अपील की है कि आपको कोई चिंता या जानकारी हो, तो कृपया उनसे संपर्क करें.

Tags: britain news
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