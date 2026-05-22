Britain News: वह सरेआम स्विमिंग पूल में चूम रहा था, गले लगाते ही होटल में मचा बवाल; मौके पर बुलानी पड़ी पुलिस

Britain News: ब्रिटेन में रोमानियाई मूल के 33 वर्षीय शख्स को 4 साल के बच्चे को चूमने और गले लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इस दौरान बच्चे की ब्रिटिश मां बहुत डर गई. उसने मीडिया को इस खौफ़नाक अनुभव अनुभव के बारे में बताया. यह पूरा मामला मगालफ़ होटल के पूल में हुआ, जब 33 साल का आदमी महिला के चार साल के बेटे को ‘किस और गले लगाते’ मिला. इसके महिला की शिकायत पर मगालफ़ होटल के स्विमिंग पूल में चार साल के एक ब्रिटिश लड़के को किस करने के आरोप में इस आदमी को गिरफ़्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

क्या किया शख्स ने

मगालफ़ होटल के स्विमिंग पूल में लगे सीसीटीवी कैमरों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यहां मौजूद रोमानियाई मूल के 33 साल का यह आदमी कथित तौर पर उस छोटे बच्चे के पास गया. छुट्टियां मना रहे लोगों के सामने उसके चेहरे पर गले लगाया और किस किया. शख्स को ऐसा करते देखकर वहां मौजूद लोग परेशान हो गए. यह अजीबोगरीब घटना बुधवार (21 मई, 2026) दोपहर के दौरान हुई.

अचानक बच्चे को चूमने से डरी मां

वहीं, विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, बच्चे की डरी-सहमी मां ने यह सब होते देख तुरंत उस आदमी को टोका, जिसके बाद वह फौरन रुक गया. इसके बाद पूल के आस-पास आराम कर रहे कई गवाहों ने होटल के स्टाफ़ को इस बारे में बताया जिन्होंने स्थानीय पुलिस को फ़ोन किया. यह पुलिस Calvia Town Hall के लिए काम करती है, जिसके अधिकार क्षेत्र में मगालफ़ का इलाका आता है.

पुलिस ने लिए बच्चे के माता-पिता के बयान

इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने गवाहों और बच्चे के माता-पिता के बयान दर्ज किए. इसके बाद फिर यौन उत्पीड़न के शक के आधार पर उस संदिग्ध को गिरफ़्तार कर लिया. पुलिस हिरासत में एक रात बिताने के बाद उसे दो सिविल गार्ड अधिकारियों की सुरक्षा में उसे कोर्ट ले जाया गया.

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पुलिसवाले उसे हथकड़ी पहनाकर मैजोरका की राजधानी पाल्मा में स्थित कोर्ट की इमारत के अंदर ले गए. उस समय भी उसने वही टॉप, शॉर्ट्स और सैंडल पहन रखे थे, जो उसने गिरफ़्तारी के वक़्त पहने थे.

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क्या छुट्टियां खत्म कर देगी महिला?

जानकारी के अनुसार, इस घटना के बाद वह ब्रिटिश परिवार अपने घर लौट गया है; हालांकि, यह साफ़ नहीं है कि उन्होंने अपनी छुट्टियां बीच में ही खत्म कर दीं, या फिर वे उसी तारीख़ को UK वापस जाने वाले थे जिस तारीख़ को वे गए.

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