‘संबंध ना बनाए तो पत्नी को पीटो, समलैंगिक लोगों को तो मार ही डालो’ मस्जिद में उपदेशक ने लोगों को उकसाया

Britain News: ब्रिटेन की राजधानी लंदन की एक मस्जिद में उपदेशक ने नमाज़ियों को अपनी पत्नियों की बात ना मानने पर उन्हें पीटने के लिए उकसाया. अब चैरिटी वॉचडॉग इसकी जांच कर रहा है. अब लंदन की एक चैरिटेबल मस्जिद की जांच हो रही है क्योंकि उसने ऐसे उपदेश प्रकाशित किए जिनमें पतियों को अपनी पत्नियों को पीटने के लिए उकसाया गया और समलैंगिक लोगों को मौत की सज़ा देने का समर्थन किया गया.

हैक्नी इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर प्रकाशित वीडियो में समलैंगिक संबंध को सबसे बुरे कामों में से एक बताया गया है और पुरुषों से कहा गया है कि अगर उनकी पत्नियां उनकी बात न मानें (जिसमें शारीरिक संबंध करने से इन्कार करना भी शामिल है) तो वे उन्हें अनुशासन में रखें. अगर फिर भी नहीं मानती हैं तो पत्नियों को पीट सकते हैं. हैरत की बात यह है कि यह उपदेशक के एक और लेक्चर में जादू-टोना करने के आरोपी लोगों को मौत की सज़ा देने के लिए सऊदी अरब की तारीफ़ करता है.

वहीं दूसरी ओर ईस्ट लंदन मस्जिद (जिसे मस्जिद दार अल-हदीस के नाम से भी जाना जाता है) के एक बुजुर्ग सदस्य ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई बताया है कि कई महिलाएं अब अपने पतियों द्वारा पीटे जाने पर पुलिस को बुलाने में खुद को सशक्त महसूस करती हैं. एक रजिस्टर्ड चैरिटी के तौर पर हैक्नी इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर (जो ‘इस्लामिक धर्म को आगे बढ़ाने’ के अपने काम में ‘मानवता’ की मदद करने का दावा करता है) को कई तरह की टैक्स छूट मिलती है.

किए गैरकानूनी काम

इसके हालिया प्रकाशित अकाउंट्स के अनुसार, मार्च 2025 तक के साल में इसे हुई £191,097 की आय पर इसने कोई टैक्स नहीं दिया. इसमें लगभग £155,000 का सीधा दान शामिल था. इसने इस साल अप्रैल में एक चैरिटेबल इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गनाइज़ेशन के तौर पर फिर से रजिस्ट्रेशन कराया. स्टेटस में इस बदलाव से ट्रस्टी इसके कर्ज़ से अलग हो गए और इसे लिमिटेड कंपनी की तरह प्रॉपर्टी रखने की इजाज़त मिल गई, लेकिन यह पूरी तरह से चैरिटी कानून के तहत काम करता है. हैक्नी इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर के टीचर यासीन मुन्ये ने समलैंगिकता और पत्नी के बात ना मानने को बड़ा गुनाह बताया.

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