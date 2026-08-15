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Britain Crime: केमिस्ट्री टीचर 5 महीने में 20 बार 2 छात्रों के घर गई, रात को रुक कर करती थी ‘गंदा काम’

लंदन की एक केमिस्ट्री टीचर ने अपने पूर्व छात्र की पुलिस से शिकायत की, क्योंकि उसने एक पॉडकास्ट में कहा था कि वह उसके साथ दोबारा संबंध बनाना चाहता है. अदालत में यह बात सामने आई.

By: JP Yadav | Published: August 15, 2026 12:58:24 PM IST

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ब्रिटेन की राजधानी उत्तरी लंदन के फिंचली में क्राइस्ट कॉलेज में तैनात 65 वर्षीय केमिस्ट्री टीचर सैली-ऐन बोवेन पर 2 लड़कों का शोषण का आरोप है. यह घटना 1980 के दशक के आखिर की है, जब उन लड़कों की उम्र 14 और 15 साल थी. कोर्ट को बताया गया कि एक टीचर ने अपने पूर्व छात्र की पुलिस से शिकायत की, क्योंकि उसने एक पॉडकास्ट में कहा था कि वह उसके साथ दोबारा संबंध बनाना चाहता है और दुष्कर्म की धमकी भी दी थी. 

आरोप है कि टीचर उस समय 20-25 साल की थीं. उसने छात्रों के साथ ‘फ्लर्ट’ किया और उनमें से एक के साथ पांच महीनों में 20 से 30 बार संबंध बनाए. उन पर उस शिकायतकर्ता के संबंध में अश्लील हरकत करने के छह आरोप हैं, और दूसरे के खिलाफ दो और आरोप हैं. शुक्रवार (14 अगस्त, 2026) को हैरो क्राउन कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील मार्क किमसे ने पूर्व छात्र से 2025 में ‘टॉर्टोइस मीडिया’ के ‘लकी बॉय’ पॉडकास्ट में दिए गए बयान के बारे में सवाल किया. 

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आरोपी ने पढ़ी पॉडकास्ट की पूरी स्क्रिप्ट

50 साल के सदस्य ने जूरी सदस्यों से पूरी बात सुनने को कहा. शिकायतकर्ता ने कोर्ट के कागजात का बंडल उठाते हुए कहा कि मुझे लगता है कि मैंने यह भी कहा था. हो सकता है कि मैं उसके चेहरे पर मुक्का मारना चाहूं. कृपया कोटेशन को सही ढंग से बताएं. पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट को सीधे पढ़ते हुए उसने कहा कि उलझन वाली बात यह है कि हो सकता है, हो सकता है कि मैं उसे गले लगाना चाहूं.

संबंध बनाने के दौरान उम्र थी 16 से कम

यह भी कहा कि हो सकता है कि मैं उसे किस करना चाहूं. हो सकता है कि मैं उसके साथ संबंध बनाना चाहूं. हो सकता है कि मैं उसके चेहरे पर मुक्का मारना चाहूं. हो सकता है कि मैं बस रोना चाहूं इसके बारे में क्या कहेंगे? यह कितना अजीब और बुरा है? 65 साल की सैली-ऐनी बोवेन पर उत्तरी लंदन के फिंचली में क्राइस्ट कॉलेज में दो लड़कों के साथ यौन शोषण का आरोप है. यह घटना 1980 के दशक के आखिर की है, जब उन लड़कों की उम्र 14 और 15 साल थी.

Tags: crime news
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