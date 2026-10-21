Britain Crime: खूबसूरत गर्लफ्रेंड को घर लाया, कमरा बंद कर किया ऐसा काम… देखते ही निकल पड़ी छोटी बहन की चीख

Britain Crime: इंग्लैंड (Britain) के हैम्पशायर (Hampshire) में विनचेस्टर क्राउन कोर्ट (Winchester Crown Court) में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक अहम सुनवाई के दौरान कोर्ट को जानकारी दी गई कि एक आत्ममुग्ध (Narcissistic) इंजीनियर ने अपनी 37 वर्षीय गर्लफ्रेंड के साथ तब जबरन शारीरिक संबंध बनाए और उसकी हत्या कर दी, जब उसने उनके रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया यानी ब्रेकअप के लिए गई थी.

यहां पर बता दें कि 39 वर्षीय आरोपी स्टीफन सेक्सटन पर विनचेस्टर क्राउन कोर्ट में मुकदमा चल रहा है. उस पर 28 दिसंबर 2023 को हैम्पशायर के वाटरलूविले स्थित उनके घर पर 37 वर्षीय जोआना डर्काज़ के साथ दुष्कर्म करने, जबरन नियंत्रण (coercive control) में रखने और हत्या करने का आरोप है.

गर्लफ्रेंड पर ज्यादा ही नियंत्रण रखता था स्टीफन सेक्सटन

अभियोजन पक्ष की वकील निकोला शैनन KC ने कोर्ट को बताया कि युवती जोआना डर्काज़ का शव उनके बिस्तर पर उनकी बहन अर्लेटा डर्काज़ को मिला. अर्लेटा डर्काज घर से बाहर चिल्लाते हुए निकलीं कि उसने मेरी बहन को मार डाला है. अभियोजक ने आगे बताया कि अपनी प्रेमिका की मौत से एक साल से भी अधिक समय पहले से ही आरोपी उस पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखने लगा था.

उन्होंने बताया कि हमारा कहना है कि वह लगातार ज़्यादा नियंत्रण रखने लगा था, जो अंततः शारीरिक और निजी नियंत्रण की चरम सीमा तक पहुंच गया. इसके बाद दुष्कर्म फिर हत्या कर दी गई. ऐसा तब हुआ जब स्टीफन सेक्सटन को एहसास हुआ कि जोआना ने उसे अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह बाहर निकालने का पक्का इरादा कर लिया है.

देरी से लौटने पर गुस्सा हो गया था बॉयफ्रेंड

वकील निकोला शैनन ने बताया कि सेक्सटन अपनी गर्लफ्रेंड डर्काज़ के प्रति ‘हिंसक और धमकी भरा’ व्यवहार करता था. वहीं, जोआना डर्काज ने अपनी बहन को बताया था कि एक बार सेक्सटन ने उनका गला घोंटने की कोशिश की थी, लेकिन किसी तरह वह उसे दूर धकेलने में कामयाब रहीं.

28 दिसंबर, 2023 को घर में मृत मिली थीं जोआना

जब जोआना एक दोस्त के यहां रहने के लिए घर से चली गईं, तो सेक्सटन ने पुलिस में उनके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई. शैनन ने कहा कि उसे ‘यकीनन यही उम्मीद रही होगी कि पुलिस उसे ढूंढ़कर उसके पास ले आएगी.. 37 वर्षीय जोआना डर्काज़ 28 दिसंबर, 2023 को हैम्पशायर के वाटरलूविले स्थित अपने घर में मृत पाई गईं.

आरोपी ने जोआना से जबरन बनाए थे संबंध

उन्होंने आगे बताया कि लिए गए नमूनों (स्वैब) में ऐसा वीर्य मिला है, जिसका डीएनए आरोपी से मेल खाता है. उन्होंने कहा कि यह घटना जोआना डर्काज़ की मौत के समय के आसपास की है। अभियोजन पक्ष का दावा है कि यह दुष्कर्म का मामला हो सकता है, क्योंकि उस समय जो यौन संबंध बने वे आपसी सहमति से नहीं थे. साउथम्प्टन के टोटन के रहने वाले सेक्सटन ने इन आरोपों से इनकार किया है और मामले की सुनवाई जारी है.