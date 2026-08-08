Britain Crime News: 1-2 नहीं 13 युवतियों के साथ किया अनैतिक कृत्य, एक बार तो कर दी हद पार...

Britain Crime News: ‘वह महिलाओं के लिए खतरा है’ घोषित दुष्कर्म का दोषी चेतावनी के बावजूद 2 महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने और फिर हत्या करने में कामयाब रहा. हैरानी की बात यह है कि 40 वर्षीय साइमन लेवी ने दूसरी हत्या तब की जब वह पहली हत्या के शक में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बाहर था.इस पूरे मामले के सामने आने के बाद केमी बैडेनोच ने क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस और मेट्रोपॉलिटन पुलिस की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने तर्क दिया है कि इस दुष्कर्म के अपराधी को बार-बार हिरासत से रिहा किया गया, जिससे उसे अपने घिनौने हमले जारी रखने का मौका मिला.

40 साल के लेवी को उम्रकैद की सजा हो सकती है, क्योंकि उसे 2 युवतियों की हत्या करने और तीसरी महिला के साथ दुष्कर्म करने और उसका दम घोंटने की कोशिश करने का दोषी ठहराया गया है. पुलिस को डर है कि उसने और भी कई महिलाओं को अपना शिकार बनाया होगा, जिसका खुलासा आने वाले दिनों में हो सकता है.

पुलिस वॉचडॉग ने कहा कि ओल्ड बेली में चले मुक़दमे के बाद 2 अधिकारियों के खिलाफ संभावित लापरवाही और गलत व्यवहार की जांच की जा रही है. अधिकारियों का मानें तो हो सकता है कि 2018 से राजधानी लंदन में अनजान युवतियों का पीछा करते हुए उसने रोज़ाना हमले किए हों.

डेली मेल में लिखते हुए कि कंज़र्वेटिव नेता बैडेनोक ने कहा कि एक खराब सिस्टम ने उसे अपराध जारी रखने के लिए सड़कों पर वापस भेज दिया और न्याय के प्रति नरम रवैये का मतलब है कि गंभीर अपराधियों को लगता है कि वे अपराध करके बच निकल सकते हैं.

कुल 13 युवतियों पर हमले का दोषी

बहुत कम लोग जानते हैं कि लेवी को एक आंख से दिखाई नहीं देता, है. उसने 2 हत्याओं , 2 दुष्कर्म और दम घोंटकर लगभग जान लेने की कोशिश और 13 युवतियों पर हमलों का दोषी ठहराया गया है. 40 साल के साइमन लेवी को उम्रकैद की सजा हो सकती है. उसे 2 युवतियों की हत्या और तीसरी महिला के साथ दुष्कर्म और गला घोंटकर मारने की कोशिश का दोषी पाया गया है. उसकी हरकतें लंदन अंडरग्राउंड में महिलाओं को गलत तरीके से छूने से शुरू हुईं और बाद में वह युवतियों को निशाना बनाकर उनकी हत्या करने लगा.

बेल का विरोध करने में नाकाम रही थी पुलिस

लेवी ने अगस्त 2025 में टोटेनहम में शेरिल विल्किंस नाम की महिला की हत्या कर दी, जबकि हैरानी की बात यह है कि उसे हत्या के आरोप में जमानत मिल गई थी. शुरू में उसे पिछले साल मार्च में दक्षिण लंदन में कारमेन्ज़ा वालेंसिया-ट्रुजिलो की हत्या के शक में पकड़ा गया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस लेवी की मजिस्ट्रेट कोर्ट में पहली सुनवाई के दौरान ज़मानत का विरोध करने में नाकाम रही, और फिर जज के सामने अगली पेशी पर उसके पिछले अपराधों के बारे में अहम जानकारी जज को नहीं दी.