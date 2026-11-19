Britain Crime News: ब्रिटेन की कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया गया कि एक पति ने अपनी पत्नी को नशीली दवा देकर कई पुरुषों को उसके साथ दुष्कर्म करने दिया. उसने एक आरोपी से कहा कि वह उसकी ज़िंदगी का एक रोमांचक और कामुक हिस्सा है, लेकिन यह दुर्व्यवहार उसकी पहली प्राथमिकता नहीं है. हालांकि, अपनी बेहोश पत्नी के साथ किए जा रहे इस दुर्व्यवहार का उसने आनंद लिया, लेकिन उसने यह भी कहा कि यह उसकी पहली प्राथमिकता नहीं थी, क्योंकि उसकी अपनी एक पूरी ज़िंदगी भी चल रही थी.

पति ने 20 साल की अवधि के दौरान अपनी पत्नी के खिलाफ दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और यौन अपराध करने के इरादे से उसे नशीली दवा देने सहित कई अपराधों में अपना जुर्म कबूल कर लिया है. स्टॉकपोर्ट (ब्रिटेन) में दंपती के घर पर महिला के साथ उत्पीड़न करने के आरोप में नौ अन्य पुरुषों पर भी मुकदमा चल रहा है, जबकि चार अन्य लोगों ने कई तरह के अपराध करना स्वीकार कर लिया है.

कोर्ट में बताया गया कि वर्ष 2023 में पति (जिसकी पहचान उजागर नहीं की जा सकती ताकि उसकी पत्नी की पहचान सुरक्षित रहे) ने ऑनलाइन मिले पुरुषों को अपने चार बेडरूम वाले घर में बुलाना शुरू कर दिया. मुकदमे की सुनवाई के दौरान पता चला कि पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने वाले एक आरोपी, 59 वर्षीय कीथ फोथरिंगहैम ने अगस्त 2025 में पति को नशीली दवाएं भेजीं. ये दवाएं ‘स्टिंग’ (Sting) बैंड की एक CD के अंदर छिपाकर भेजी गई थीं, जिस पर बैंड के सदस्यों के हस्ताक्षर थे.

मैनचेस्टर की मिनशुल स्ट्रीट क्राउन कोर्ट में अभियोजक लुईस ओकले KC ने बताया कि दो महीने बाद जब पति को गिरफ्तार किया गया, तो दंपती के घर के मुख्य बेडरूम में एक दराज से यह रिकॉर्डिंग (एक लाइव एल्बम) मिली. डंडी में रहने वाले यूनिवर्सिटी टेक्नीशियन फोथरिंगहैम ने कथित तौर पर जुलाई में पति को मैसेज करके पूछा था- ‘क्या तुम्हें अपने किए पर पछतावा है?’ यूनिवर्सिटी टेक्नीशियन 59 वर्षीय कीथ फोदरिंगहम ने ग्रेटर मैनचेस्टर के स्टॉकपोर्ट में एक व्यक्ति के घर पर उसकी पत्नी के साथ यौन शोषण करने में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली.