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Britain Crime News: 30 साल के शख्स ने 2 लड़कियों को घर बुलाया, एक ही कमरे में बारी-बारी से किया गंदा काम

Britain Crime News: दुष्कर्म की यह घटना 25 जुलाई, 2026 को एडवर्ड स्ट्रीट और टॉपिंग स्ट्रीट के बीच एक गली में दो टीनएज लड़कियों के साथ हुई थी.

By: JP Yadav | Published: July 29, 2026 3:43:51 PM IST

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Britain Crime News: ब्लैकपूल में एक गली में दो टीनएज लड़कियों के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म के बाद एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है. बताया जा रहा है कि यह घटना 25 जुलाई, 2026 को एडवर्ड स्ट्रीट और टॉपिंग स्ट्रीट के बीच एक गली में हुई, जिसमें टीनएज की उम्र की दो लड़कियां शामिल थीं.  इसकेबाद वीकेंड पर लंकाशायर पुलिस ने उस इलाके को घेर लिया था और डिटेक्टिव व फोरेंसिक अधिकारी सबूतों की तलाश करते दिखे. घटना की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस अधिकारी लड़कियों की मदद कर रहे हैं.

लंकाशायर पुलिस ने मंगलवार (28 जुलाई, 2026) को एक आदमी का CCTV फुटेज जारी किया, जिससे वे पूछताछ करना चाहते थे. मंगलवार रात पुलिस ने बताया कि एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है. एक प्रवक्ता ने कहा कि मंगलवार शाम हमने आपसे एक आदमी की पहचान करने में मदद मांगी थी, जिससे हम ब्लैकपूल में दुष्कर्म की घटना की जांच के सिलसिले में बात करना चाहते थे.

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 आपको याद दिला दें कि शनिवार (25 जुलाई) को सुबह 2.36 बजे हमारे अधिकारियों को डीन्सगेट के पास एक गली में बुलाया गया था, जहां दो टीनएज लड़कियों के साथ दुष्कर्म की खबर मिली थी. बताया जा रहा है कि यह घटना 25 जुलाई, 2026 को एडवर्ड स्ट्रीट और टॉपिंग स्ट्रीट के बीच एक गली में दो टीनएज लड़कियों के साथ हुई थी,

 आपको जानकारी दे दें कि दुष्कर्म के शक में ब्लैकपूल के एक 30 साल के आदमी को रात करीब 8.15 बजे गिरफ्तार किया गया. वह हिरासत में है, जिन्होंने भी हमारी अपील को शेयर किया, उन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद.

 एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, फिर भी हम गवाहों और जानकारी के लिए अपील कर रहे हैं क्योंकि जांच अभी भी जारी है. पुलिस ने अपील की है कि अगर आप शनिवार सुबह-सुबह उस इलाके में थे – एडवर्ड स्ट्रीट और टॉपिंग स्ट्रीट के बीच वाली गली के पास – या आपके पास कोई ऐसी जानकारी है जिससे हमें मदद मिल सकती है, तो कृपया हमसे संपर्क करें। 25 जुलाई के लॉग 0195 का ज़िक्र करते हुए 101 पर संपर्क करें.

Tags: crime news
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