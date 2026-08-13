Britain Crime News: लंदन में खूबसूरत टीचर पेशे को किया ‘बदनाम’, 10वीं और 12वीं के छात्रों ने कोर्ट में सुनाई दास्तान

London Female Chemistry Teacher: ब्रिटेन की राजधानी लंदन में स्कूल में तैनात केमिस्ट्री की महिला टीचर को लेकर चौंकाने वाली खुलासा हुआ है. उसका कहना है कि उसने स्कूल के एक छात्र का 30 बार शोषण किया. इतना ही नहीं टीचर ने खुद की तुलना एक मॉडल से करने के बाद एक दूसरे छात्र को Kiss भी किया. कोर्ट में सुनवाई के दौरान पता चला कि 64 साल की सैली-ऐनी बोवेन ने नॉर्थ लंदन के लड़कों के स्कूल में उस टीनएजर के साथ फ़्लर्ट किया. 1980 के दशक के आखिर में उसके साथ 20 से 30 बार छात्रा के साथ संबंध बनाए. हैरो क्राउन कोर्ट में जूरी सदस्यों को बताया गया कि उस समय 25 साल की इस टीचर ने 1986 से 1988 के बीच स्कूल के पास एक कैफ़े में लंच के दौरान एक दूसरे लड़के को भी अपने ब्रेस्ट छूने और Kiss करने दिया. यह सब दोनों की सहमति से हुआ.

हर्टफोर्डशायर के हेमेल हेम्पस्टेड की रहने वाली बोवेन पर पहले लड़के के साथ अश्लील हरकत करने के 6 और दूसरे लड़के के साथ ऐसी हरकत करने के 2 आरोप हैं. इस दौरान दोनों छात्रों की उम्र 14 से 15 वर्ष के बीच थी. वहीं, महिला टीचर ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इन्कार किया है. महिला टीचर का यह भी कहना है कि उस समय उन्हें एक मेडिकल कंडीशन थी, जिसकी वजह से उनके लिए संबंध बनाना नामुमकिन था.

2 लड़कों के साथ किया फ्लर्ट

सरकारी वकील मैडलिन वोल्फ ने 8 महिलाओं और 4 पुरुषों की जूरी को बताया कि अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि जब महिला टीचर बोवेन स्कूल में काम करती थीं तो उन्होंने इन दोनों लड़कों के साथ फ़्लर्ट किया और उन्हें बढ़ावा दिया और दोनों के साथ संबंध बनाए, जबकि वो सिर्फ 14 से 15 साल के थे. शोषण पहले छात्र के मामले में ज़्यादा गंभीर था, जिसके साथ उन्होंने संबंध बनाए किया था. दूसरे छात्र के मामले में शोषण सिर्फ़ गलत तरीके से किस करने तक ही सीमित था.

छात्रों पर भी लगे आरोप

अभियोजन पक्ष यह नहीं कह रहा है कि सैली-ऐनी बोवेन ने किसी भी लड़के के साथ ज़बरदस्ती की. सतही तौर पर देखने पर हो सकता है कि ये लड़के फ़्लर्ट और गतिविधियों में शामिल होने के लिए तैयार दिखे हों. 64 साल की सैली-ऐनी बोवेन पर आरोप है कि उन्होंने 1980 के दशक के आखिर में नॉर्थ लंदन के लड़कों के एक स्कूल में एक टीनएजर के साथ फ़्लर्ट किया और फिर उसके साथ 20 से 30 बार संबंध बनाए.