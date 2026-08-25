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Britain Crime: घर में घुसा फिर लिव इन पार्टनर को मारे 70 बार चाकू, बेटी को देखकर हुआ बेकाबू; फिर…

Britain Crime: कोर्ट को बताया गया कि एक आदमी ने 'जानलेवा हमले' में अपनी पार्टनर को 70 बार चाकू मारकर मार डाला और फिर उसकी बेटी पर भी चाकू से हमला किया.

By: JP Yadav | Published: August 25, 2026 3:53:57 PM IST

Britain Crime: घर में घुसा फिर लिव इन पार्टनर को मारे 70 बार चाकू, बेटी को देखकर हुआ बेकाबू; फिर...
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ब्रिटेन में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसमें कोर्ट में बताया गया कि शख्स ने अपनी लिव इन पार्टनर को 70 बार चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी और फिर उसकी बेटी पर भी चाकू से हमला किया. 48 साल के एलन डोर पर मंगलवार (18 अगस्त, 2026) को वेस्ट लंदन के शेफर्ड्स बुश में अपने घर पर 52 साल की दादी सामंथा टर्नर की हत्या करने का आरोप है. उस पर सामंथा टर्नर की 32 साल की बेटी कीली टर्नर को भी चाकू मारने का आरोप है, जब उसने बीच-बचाव करने की कोशिश की.

कीली के पेट में भी मारा चाकू

एलन डोर सामंथा टर्नर के साथ रिश्ते में था और पास ही रहता था. लंदन के ओल्ड बेली में हत्या और हत्या की कोशिश के आरोपों का सामना करने के लिए पेश हुआ. अभियोजन पक्ष के फिलिप मैकघी ने कहा कि इस मामले के आरोपों में घरेलू माहौल में चाकू से किया गया  जानलेवा हमला शामिल है. कोर्ट को बताया गया कि कीली टर्नर परिवार के घर (एस्क्यू रोड पर स्थित है) में ऊपर के कमरे में थी, तभी उसने अपनी मां की चीख सुनी. नीचे जाने के बाद उसने कथित तौर पर आरोपी को रोकने की कोशिश की. हालांकि, उसे पहले पेट में और फिर पीठ में चाकू मारा गया.

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चाकू लगने के दौरान मदद के लिए लगाई थी गुहार

 मैकघी ने कहा कि इसके बाद उसने सुबह 8.19 बजे 999 पर कॉल करके अपनी मां के चाकू मारे जाने की सूचना दी और कहा कि जल्दी करो यार, वह उसे मार डालेगा. दादी सामंथा टर्नर को उनके पार्टनर एलन डोर ने कथित तौर पर 70 बार चाकू मारा. कीली टर्नर अभी भी अस्पताल में हैं, हालांकि उनकी चोटों के जानलेवा होने की आशंका नहीं है. डोर वांड्सवर्थ जेल से वीडियो-लिंक के ज़रिए कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने सिर्फ़ अपनी पहचान की पुष्टि करने के लिए बात की. जज साइमन मेयो KC ने मामले के लिए एक समय-सारणी तय की, जिसमें 9 नवंबर को दलील पर सुनवाई और अगले साल 17 मई से तीन हफ़्ते का अस्थायी ट्रायल शामिल है.

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Tags: crime news
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