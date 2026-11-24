ब्रिटेन के साउथ वेल्स के ब्लैना शहर में चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पर 14 वर्षीय किशोर ने स्कूली छात्रा को पार्क में बुलाकर 55 बार चाकू मारा. छात्रा को पता चल गया था कि लड़का उसे धोखा दे रहा है (किसी और लड़की के साथ भी रिश्ते में है). ऐसे में इसको लेकर लड़का और लड़की के बीच कई बार बहस भी हुई थी. पिछले दिनों मर्डर ट्रायल (हत्या के मुकदमे) में बताया गया कि 14 साल के एक लड़के ने एक स्कूली छात्रा को 55 बार चाकू मारा. इसके पीछे वजह यह थी कि छात्रा को पता चल गया था कि लड़का उससे छिपकर किसी और लड़की को भी डेट कर रहा है. छात्रा का नाम लिलि जोन्स था.

आरोप है कि 14 साल की लिली जोन्स (जिसे संगीत बहुत पसंद था) ने उस दूसरी लड़की से संपर्क किया और दोनों ने मिलकर इस धोखेबाज़ लड़के से आमने-सामने बात करने की योजना बनाई. वहीं, लिली ने लड़के से अकेले मिलने का इंतज़ाम किया (कानूनी कारणों से लड़के का नाम नहीं बताया जा सकता है) और इसके कुछ ही देर बाद वह लापता हो गई.

शनिवार को दिया गया हत्या का अंजाम

इसके बाद शनिवार (20 जून, 2026) को शाम लगभग 6:50 बजे साउथ वेल्स के ब्लैना शहर में दोनों को एक साथ CCTV में देखा गया था. लिली ने एक दिन पहले ही अपना 14वां जन्मदिन मनाया था,लेकिन कभी घर वापस नहीं लौटी.

न्यूपोर्ट क्राउन कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया गया कि 2 दिन बाद लिली जोन्स का घर से सिर्फ 500 गज दूर एक लोकल पार्क के किनारे जंगल में शव मिला. सरकारी वकील अन्ना पोप, KC ने बताया कि लिली के रिश्तेदारों ने उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

लड़के ने देखा था आखिर बार लिली को

अन्न पोप ने बताया कि जब पुलिस ने पहली बार लड़के से पूछताछ की, तो उसने बताया कि उसे लिली से मिलना था, लेकिन वह नहीं आई. हमारा कहना है कि उस रात लिली किसी और से नहीं मिली थी. हमारा मानना ​​है कि वह लड़का ही आखिरी व्यक्ति था जिसने लिली को जीवित देखा था. उसी ने लिली की हत्या की और फिर उसे जंगल में छोड़ दिया—हो सकता है कि उस समय वह मर रही हो या पहले ही मर चुकी हो. 14 साल की लिली जोन्स के गले, छाती और पीठ पर चाकू के 55 घाव मिले.

जंगल में मिला लिली का शव

लिली का शव डफ्रिन पार्क के एक जंगली इलाके में मिला. यह पार्क एब्व फाच नदी के किनारे स्थित है और नौ एकड़ में फैला है, जहां खेल के मैदान और प्राकृतिक रास्ते बने हुए हैं.

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि पोस्टमार्टम के दौरान लिली के नाखूनों के नीचे उस लड़के का DNA मिला. अन्ना पोप ने कहा कि जब पुलिस ने रविवार को (आरोपी) से बात की, तो उन्होंने देखा कि उसकी बांह के अंदरूनी हिस्से पर खरोंच के निशान थे. जूरी को यह भी बताया गया कि लड़के के घर की तलाशी के दौरान उसके बेडरूम से खून से सना एक कैंपिंग चाकू मिला, जिस पर लिली का DNA भी मौजूद था.

लड़की बेवफाई सामने लाने की थी प्लानिंग

अन्ना पोप ने बताया कि लिली और उस लड़के के बीच मार्च में ‘दिलचस्पी’ बढ़ने लगी थी, जब लिली 13 साल की थी. वे कई महीनों तक एक-दूसरे को मैसेज करते रहे, फिर लिली को पता चला कि वह लड़का किसी और लड़की के साथ भी ‘रिश्ते’ में है. कानूनी कारणों से उस दूसरी लड़की का नाम नहीं बताया जा सकता. जूरी को बताया गया कि दोनों लड़कियों ने एक-दूसरे से संपर्क किया, दोस्ती की और लड़के को उसके धोखे के लिए आमने-सामने पकड़ने की योजना बनाई.