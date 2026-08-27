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Britain Crime: पूर्व गर्लफ्रेंड्स की हत्या करके कहां छिपा देता था सिर, अब कभी नहीं खुलेगा इसका रहस्य

Britain Crime: ब्रिटेन के सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स में से एक जॉन स्वीनी की जेल में मौत हो गई. वह कई सालों सीने में एक राज़ दबाए जेल में बंद था.

By: JP Yadav | Published: August 27, 2026 1:23:47 PM IST

Britain Crime: पूर्व गर्लफ्रेंड्स की हत्या करके कहां छिपा देता था सिर, अब कभी नहीं खुलेगा इसका रहस्य
Britain Crime: पूर्व गर्लफ्रेंड्स की हत्या करके कहां छिपा देता था सिर, अब कभी नहीं खुलेगा इसका रहस्य


ब्रिटेन के उस कुख्यात सीरियल किलर की जेल में मौत हो गई जिसने कभी नहीं बताया कि उसने अपने शिकार लोगों के सिरों का क्या किया था? सीरियल किलर की मौत के बाद यह राज़ भी उसके साथ ही दफन हो गया. 69 वर्षीय जॉन स्वीनी को ‘कैनाल किलर’ के नाम से भी जाना जाता था. वर्ष 2011 में जॉन स्वीनी अपनी ही पूर्व गर्लफ्रेंड्स पाउला फील्ड्स और मेलिसा हैलस्टेड की हत्या के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. जॉन स्वीनी ने दोनों पूर्व गर्लफ्रेंड की हत्या करने के बाद और लंदन और नीदरलैंड की नहरों में फेंकने से पहले उनके शवों के टुकड़े-टुकड़े कर दिए थे, जिससे उनकी पहचान नहीं हो. 

10 साल बाद मिले दोनों शव के टुकड़े

जॉन स्वीनी ने हत्या के बाद उनके शवों के टुकड़े नहरों में फेंके थे. ये अवशेष एक दशक के अंतराल पर मिले थे. जॉन स्वीनी का उन महिलाओं के गायब होने से तब तक कोई संबंध नहीं जोड़ा गया था, जब तक कि उसे एक और गर्लफ्रेंड पर कुल्हाड़ी से हमला करने का दोषी नहीं ठहराया गया. ‘द टाइम्स’ की रिपोर्ट के अनुसार, जॉन स्वीनी की मौत 14 अगस्त को कैम्ब्रिजशायर की HMP व्हाइटमूर जेल में कैंसर से हुई.

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हत्या के दोषी को सुनाई गई थी उम्रकैद की सजा

अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि हिरासत में हुई सभी मौतों की तरह प्रिज़न्स एंड प्रोबेशन ओम्बड्समैन इसकी जांच कर रहा है. इसकी जांच के नतीजे आने से पहले इस पर कोई भी टिप्पणी करना अनुचित होगा. जॉन स्वीनी को 2011 में अपनी तीन पूर्व पार्टनर (गर्लफ्रेंड) की बेरहमी से हत्या करने और उन पर हमले करने के आरोप में उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई थी.

मेलिसा हैलस्टेड अमेरिका में जन्मीं मॉडल थीं और मूल रूप से ओहियो की रहने वाली थीं. 3 मई, 1990 को नीदरलैंड की एक नहर में उनका धड़ मिला था.  इसके बाद जॉन स्वीनी ने 31 साल की मां पाउला फील्ड्स की हत्या कर दी और उनकी लाश लंदन की रीजेंट्स नहर में मिली थी.

हत्या करता था कारपेंटर का काम 

बढ़ई का काम करने वाले जॉन स्वीनी ने अपने घर पर मिली डरावनी पेंटिंग और कविताओं में अपनी हिंसा का बखान किया था.  इसमें खून से सनी कुल्हाड़ी वाली एक तस्वीर में उसने खुद को ‘स्कैल्प हंटर’ कहा था. उसने 1990 में अमेरिका के ओहियो की रहने वाली पूर्व मॉडल सुश्री हैलस्टेड (33) की हत्या कर दी थी. उनके शरीर के कटे हुए हिस्सों को नीदरलैंड के रॉटरडैम की एक नहर में फेंक दिया गया था. 18 साल बाद DNA टेस्ट से उनकी पहचान हो पाई, हालांकि उनका सिर और हाथ कभी नहीं मिल पाए.

6 बैग्स में मिले थे शव के कई टुकड़े

वहीं, फरवरी 2001 में उत्तरी लंदन के कैमडेन में रीजेंट्स नहर में तैरते हुए छह बैगों में   फील्ड्स (31) के शरीर के हिस्से मिले थे. उनके सिर, हाथ और पैर अभी भी नहीं मिले हैं. उधर, 2011 में ओल्ड बेली में कातिल के ट्रायल के दौरान सरकारी वकीलों ने कहा कि यह लाश की पहचान रोकने की सोची-समझी कोशिश थी. दो हत्याओं के अलावा, उसने अपनी गर्लफ्रेंड, नर्स डेलिया बाल्मर पर भी कुल्हाड़ी से हमला किया था वह तब बचीं जब एक पड़ोसी मदद के लिए आ गया. हत्या की कड़ी में वर्ष 1994 में जॉन स्वीनी ने डेलिया बाल्मर पर हथौड़े और कुल्हाड़ी से हमला करके उसे मौत के करीब पहुंचा दिया था. 
 
वर्ष 1994 में जॉन स्वीनी ने डेलिया बाल्मर पर हथौड़े और कुल्हाड़ी से हमला करके उसे मौत के करीब पहुंचा दिया था. जान लेने की कोशिश से पहले जॉन स्वीनी ने उसे बंधक बनाकर रखा था और एक हफ़्ते तक कई बार उसका दुष्कर्म किया था. इसके लिए उसे गिरफ़्तार किया गया था, लेकिन ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था.

चीखने-चिल्लाने पर देता था जीभ काटने की धमकी

डेलिया बाल्मर ने बताया कि कैसे उसने उन्हें बिस्तर से बांध दिया था और बंदूक और चाकू से धमकाया था, साथ ही चेतावनी दी थी कि अगर वह चिल्लाईं, तो वह उनकी जीभ काट देगा. उस समय उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि उसने पहले ही अपनी एक पूर्व साथी हैलस्टेड की हत्या कर दी थी और आगे चलकर फील्ड्स की भी हत्या कर देगा.  बता दें कि 90 के दशक के आखिर की दो दक्षिण अमेरिकी पूर्व-गर्लफ्रेंड रहस्यमय तरीके से गायब हो गई, हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उन्हें कोई नुकसान पहुंचा है और किसी ने भी उनके गायब होने की रिपोर्ट नहीं की है.

Tags: crime news
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