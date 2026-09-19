एक शख्स ने पत्नी के 15 लोगों के साथ बनवाए संबंध; दूसरा निकला उससे भी दरिंदा ! 100 पुरुषों संग सोने के लिए किया मजबूर

Britain Crime: ब्रिटेन की रहने वाली महिला मैरिएन ने अपनी हैरान कर देने वाली दास्तान सुनाई है. महिला ने बताया कि पति ने मेरी जानकारी के बगैर मुझे एक स्विंगर्स साइट पर रजिस्टर कर दिया और फिर मुझे 15 पुरुषों के साथ सोने के लिए मजबूर किया. आपको लग सकता है कि ऐसा आपके साथ कभी नहीं हो सकता, लेकिन असल में ऐसा ही होता है.

झूठ बोलकर हनीमून पर दिया धोखा

महिला कहती है- ‘मेरे पति ने हमारे टस्कन हनीमून के लिए डिजिटल कैमरा पैक किया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यह खूबसूरत नज़ारों और ऐतिहासिक जगहों की तस्वीरें लेने के लिए है. लेकिन हमारी यात्रा की पहली ही रात उन्होंने हमारे बेडरूम में कैमरा लगा दिया.’

जब मैंने पूछा कि वह क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि कुछ सेक्सी तस्वीरें लेना अच्छा रहेगा जिन्हें हम बुढ़ापे में देख सकें.’ महिला ने बताया- ‘मैं 22 साल की थी, थोड़ी नशे में थी और नई-नई शादी होने की वजह से उत्साहित थी, इसलिए मैंने हामी भर दी.’

पीड़िता को नशीली दवा देने का शक

महिला ने आगे बताया- ‘मुझे यह नहीं पता था कि मेरे नए पति बेन का प्लान कुछ और ही था. उनका इरादा उन अंतरंग तस्वीरों का इस्तेमाल एक स्विंगर्स वेबसाइट पर अजनबियों को हमारे वैवाहिक बिस्तर तक लुभाने के लिए करना था. मुझे सच्चाई का पता चलने में 6 महीने और लग गए. और जब तक मुझमें उन्हें छोड़ने की हिम्मत आई, तब तक मुझे 15 पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जा चुका था.

मैरिएन का यह भी कहना है- ‘हो सकता है कि मुझे नशीली दवा न दी गई हो, फिर भी 15 पुरुष मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार थे, जबकि यह साफ था कि मुझे इसमें कोई मज़ा नहीं आ रहा था. उसके बाद कई सालों तक, जो हुआ उसके लिए मैंने खुद को दोषी माना. आखिरकार, मैंने चिल्लाकर मना नहीं किया था. मैं भागी नहीं थी.’

एक ने तो अपनी ही पत्नी के साथ किया दुष्कर्म

गिज़ेल पेलिकॉट में कई खुलासे हुए हैं. एक पति डोमिनिक ने नशीली दवा देकर बेहोश कर दिया था ताकि दर्जनों पुरुष उनके साथ दुष्कर्म कर सकें. इसी तरह स्विंडन के पूर्व काउंसलर फिलिप यंग ने अपनी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया और यौन उत्पीड़न की बात मानी. इस दौरान यानी यौन संबंध बनाने के लिए उन्हें नशीली दवा देना भी शामिल था. एक और व्यक्ति ने उनके साथ दुष्कर्म करने का जुर्म कबूल किया है, जबकि चार अन्य लोगों पर अगले महीने मुकदमा चलेगा.

एक पति ने 20 साल तक किया गंदा काम

वहीं, इस हफ़्ते की शुरुआत में एक पति ने 20 सालों तक अपनी पत्नी को नशीली दवा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने की बात मानी और 60 आरोपों में अपना जुर्म कबूल किया. 29 से 74 साल की उम्र के 13 अन्य पुरुषों पर बेहोश महिला के खिलाफ अपराध करने का आरोप है.

पूर्व पति ने किया झूठ बोलकर चीट

वहीं, BBC की हालिया जांच में यह मुद्दा तब सामने आया जब एक महिला ने इंटरव्यू में बताया कि कैसे उसके पूर्व पति ने उसे 100 ऐसे अनजान पुरुषों के साथ सोने के लिए मजबूर किया जिन्हें वह जानती भी नहीं थी. इस रिपोर्ट के बाद 50 अन्य पत्नियों ने भी अपनी बात रखी और कहा कि उन्होंने भी ऐसा ही अनुभव किया था. यहां पर बता दें कि यह साइट 2006 से चल रही है और दावा करती है कि UK में इसके 500,000 से ज़्यादा एक्टिव मंथली अकाउंट हैं.

क्या होते हैं स्विंगर्स (swingers)

सामान्य भाषा में समझें तो स्विंगर्स ऐसे शादीशुदा या प्रतिबद्ध (committed) कपल होते हैं, जो आपसी सहमति और अपने पार्टनर की जानकारी के साथ दूसरे जोड़ों या व्यक्तियों के साथ संबंध बनाते हैं. ध्यान देने की बात यह है कि इसमें चूमना, छूना या अन्य शारीरिक हरकतें शामिल होती हैं, लेकिन शारीरिक संबंध नहीं होता है.