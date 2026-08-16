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Britain Crime: बॉयफ्रेंड मर्दों को फंसाता था, फिर उनके साथ करता था ‘गंदी करतूत’ वायरल वीडियो ने इंग्लैंड में मचाई सनसनी

TikTok star Natalia Armstrong: नतालिया के पूर्व बॉयफ्रेंड केन सैम्स और कागज़ात में नाम आए अन्य तीन लोगों को किसी भी अपराध का दोषी नहीं पाया गया है. हालांकि, हाई कोर्ट को ऐसे सबूत दिखाए गए, जिनसे साफ होता है कि वो दोषी हैं.

By: JP Yadav | Last Updated: August 16, 2026 6:44:33 PM IST

Britain Crime: बॉयफ्रेंड पुरुषों के साथ करता था 'गंदी करतूत' वायरल वीडियो ने इंग्लैंड में मचाई सनसनी
Britain Crime: बॉयफ्रेंड पुरुषों के साथ करता था 'गंदी करतूत' वायरल वीडियो ने इंग्लैंड में मचाई सनसनी


TikTok star Natalia Armstrong: एक इन्फ्लुएंसर केन सैम्स पर अमीर शादीशुदा पुरुषों को हनी-ट्रैप ‘डेट्स’ के ज़रिए फंसाकर देह व्यापार का रैकेट चलाने में मदद करने का आरोप है. इसके चलते ही टिकटॉक स्टार गर्लफ्रेंड स्टार नतालिया आर्मस्ट्रांग ने उसे छोड़ दिया है. केन सैम्स (35) का नाम हाई कोर्ट के दो मामलों में आया है. ये मामले उन पुरुषों ने दायर किए हैं, जिनका दावा है कि उन्हें ऑनलाइन रिश्तों के लिए फुसलाया गया था. इसके बाद बड़ी रकम न देने पर उन्हें सबके सामने बेनकाब करने की धमकी दी गई. वहीं, वह इसमें किसी भी तरह की भागीदारी से इन्कार करते हैं.

केन सैम्स का ग्लैमरस टिकटॉक स्टार नतालिया आर्मस्ट्रांग (25) के साथ लंबे समय से रिश्ता था। हालांकि, दोस्तों का कहना है कि आरोपों के बारे में पता चलने के बाद उसने पिछले हफ़्ते उसे छोड़ दिया. आरोप लगाने वाले पीड़ितों का मानना ​​था कि वे उन युवा युवतियों से चैट कर रहे थे, जिनसे वे लक्ज़री डेटिंग साइट ‘सीकिंग’ (Seeking) के जरिये मिले थे, लेकिन प्राइवेट मैसेज और तस्वीरें शेयर करने के बाद बिजनेसमैन का दावा है कि उनकी पहचान उजागर हो गई और उन्हें धमकी दी गई कि उनके अंतरंग (intimate) कंटेंट उनकी पत्नियों, परिवारों और बिज़नेस सहयोगियों को भेज दिए जाएंगे.

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कई अमीरों को दी गईं धमकियां

न्यूयॉर्क के एक अमीर एंटरप्रेन्योर ने लगभग $50,000 यानी करीब £39,000 का भुगतान किया, क्योंकि उन्हें कथित तौर पर वादा किया गया था कि कंटेंट डिलीट कर दिया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि केव एक सप्ताह के बाद ही धमकियां फिर से शुरू हो गईं और ब्लैकमेल करने वालों ने और £100,000 की मांग की. टिकटॉक बॉक्सर 35 साल के केन सैम्स का नाम हाई कोर्ट के दो मामलों में आया है. ये मामले उन लोगों ने दर्ज कराए हैं जिनका दावा है कि उन्हें ऑनलाइन रिश्तों में फंसाया गया और फिर बड़ी रकम नहीं देने पर उनकी निजी बातें सार्वजनिक करने की धमकी दी गई.

इन खुलासों के बाद केन सैम्स की पार्टनर और 25 साल की टिकटॉक स्टार नतालिया आर्मस्ट्रांग ने उनसे रिश्ता खत्म कर लिया. एक ऐसे ही मामले में एक दूसरे बिजनेसमैन का कहना है कि उसने चार महीनों में £90,000 से अधिक पैसे दिए, क्योंकि मांगें बढ़ती जा रही थीं. केन सैम्स उन चार लोगों में शामिल थे, जिनके खिलाफ निजी जानकारी सार्वजनिक होने से रोकने के लिए इमरजेंसी रोक (इंजंक्शन) की कार्रवाई शुरू की गई थी.

2 बच्चों का पिता है आरोपी

ऑनलाइन खुद को बुलडॉग ब्रीडर और शौकिया बॉक्सर बताने वाले 2 बच्चों के पिता केन सैम्स का कहना है कि ब्लैकमेलिंग या पैसे कमाने में शामिल होने से इन्कार करते हैं. वहीं, डेली मेल ने खुलासा किया है कि वह एक दोषी अपराधी हैं और उन्हें अगले महीने मारपीट और जानबूझकर गला घोंटने के आरोप में सज़ा सुनाई जाएगी.

हाल ही बॉयफ्रेंड से किया ब्रेकअप

पिछले महीने तक, सैम्स का रिश्ता  आर्मस्ट्रांग के साथ था, जो एक जानी-मानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और जिनके 260,000 फॉलोअर्स और 14 मिलियन टिकटॉक ‘लाइक्स’ हैं. यह जोड़ी अक्सर अपनी ज़िंदगी की झलकियां शेयर करती थी – जिसमें एक बेटी का जन्म भी शामिल था. लेकिन दोस्तों का कहना है कि  आर्मस्ट्रांग ने हाल ही में रिश्ता खत्म कर दिया और अब वह साउथ यॉर्कशायर में डोनकास्टर के पास अपने परिवार के घर वापस चली गई हैं।

कहा जा रहा है कि वह ‘सदमे में’ हैं और उन्हें उसकी कथित गतिविधियों के बारे में ‘कोई अंदाज़ा नहीं’ था. डेली मेल ने खुलासा किया कि सैम्स एक दोषी अपराधी है, जिसे अगले महीने मारपीट और जानबूझकर गला घोंटने के आरोप में सज़ा सुनाई जाएगी. 

Tags: crime news
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