Britain Crime: महिलाओं को नहीं पुरुषों को देख मचल उठता था मन, पेंशनकर्मी को देखते टूट पड़ा युवक; फिर चर्च के पीछे ही...

ब्रिटेन की राजधानी लंदन के इरीट्रिया के एक शख्स को मुख्य सड़क पर ट्रैफिक से कुछ ही मीटर दूर एक चर्च के बाहर एक पेंशनभोगी के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया है. 33 वर्षीय ब्रुक डेसलाग्ने ने पिछले साल 23 जुलाई की आधी रात के आसपास हैरो (उत्तरी लंदन) में सेंट जॉन्स चर्च के पास एक होर्डिंग के पीछे उस आदमी को घसीटा और फिर घास वाली जगह पर उसका कुकर्म किया. वहीं, एक गवाह ने अपनी खिड़की से 20 मिनट तक चले इस हमले को देखा और पुलिस को फोन किया.

आरोपी के बारे में कहा जा रहा है कि मुकदमे के दौरान एक इंटरप्रेटर की मदद ली थी. उसने पुलिस को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि वह पीड़ित की मदद करने की कोशिश कर रहा था, जो नशे में था और कानूनी कारणों से जिसका नाम नहीं बताया जा सकता.वहीं, काउंसिल के कैमरे का फुटेज दिखाए जाने के बाद उसने इंटरव्यू रोक दिया, अपने वकील से बात की और आगे बात करने या मुकदमे में गवाही देने से इन्कार कर दिया. डेसलाग्ने ने हमले को अंजाम देने के लिए उस आदमी को बेंच से चर्च के बाहर घास वाली जगह पर पहुंचाया था. बाद में जब अधिकारी पहुंचे तो वह चर्च के साइन के पीछे खड़ा मिला, जबकि पीड़ित उसके पीछे पड़ा हुआ था.

अभियोजन पक्ष के साइमन शैनन ने हैरो क्राउन कोर्ट को बताया कि आप देख सकते हैं कि आरोपी उस पेंशनभोगी को, जो बहुत ज़्यादा नशे में था, उस बेंच से घसीट रहा है जहाँ वह बैठा था, और उसे घास वाली जगह पर ले जा रहा है।’ उत्तरी लंदन के हैरो में सेंट जॉन्स चर्च के बाहर घास वाली जगह पर एक इरिट्रियन व्यक्ति ने एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ दु्ष्कर्म किया.

दुष्कर्म का कोई सबूत नहीं

उन्होंने कहा कि फुटेज में दिख रहा है कि जब भी कोई आम नागरिक पास से गुजरता था, डेसालांग हमला रोक देता था. बचाव पक्ष की वकील बीबी इहुओमाह ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बुजुर्ग के साथ दुष्कर्म हुआ था और जूरी सदस्यों से कहा कि वे कोई जल्दबाजी में प्रतिक्रिया ना दें. ट्रायल के दौरान आरोपी बिना किसी भावना के रहा और फुटेज दिखाए जाने के दौरान पानी पीता रहा. डिटेक्टिव कॉन्स्टेबल ल्यूक रेविल ने कहा कि डेसालांग एक ‘खतरनाक अपराधी’ था जिसने ‘एक असहाय, कमजोर, बुजुर्ग व्यक्ति को निशाना बनाया.

मामले में लोगों से मांगी मदद

आम लोगों द्वारा पुलिस को सतर्क करने की वजह से उसे घटनास्थल पर ही गिरफ्तार कर लिया गया. अगले दिन उस पर आरोप लगाए गए और कोर्ट ने उसे रिमांड पर भेज दिया. हम डेसालांग जैसे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हम ऐसे किसी भी व्यक्ति से आग्रह करेंगे जो इसी तरह के अपराध का शिकार हुआ है कि वह पुलिस से संपर्क करे. अधिकारी आपकी बात सुनेंगे और आपकी मदद करेंगे.