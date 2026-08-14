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Britain Crime: ब्रिटेन के बिशप की करतूत, पहले की 15 साल की लड़की से दोस्ती; नीयत हुई खराब तो एक नहीं दो बार किया गंदा काम

Britain Crime News: नॉर्थम्प्टन के बिशप पर लूर्डेस की तीर्थयात्रा के दौरान एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है. उन्होंने एक नहीं बल्कि दो बार लड़की के साथ गंदा काम किया.

By: JP Yadav | Published: August 14, 2026 4:21:15 PM IST

Britain Crime: ब्रिटेन के बिशप की करतूत, पहले की 15 साल की लड़की से दोस्ती; नीयत हुई खराब तो एक नहीं दो बार किया गंदा काम
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Britain Crime News: नॉर्थम्प्टन के बिशप कोर्ट में पेश हुए उन पर लूर्डेस की तीर्थयात्रा के बाद 15 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप है. नॉर्थम्प्टन के बिशप लूर्डेस की तीर्थयात्रा के दौरान एक टीनएज लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में कोर्ट में पेश हुए. 70 साल के डेविड ओकली पर आरोप है कि उन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में उस लड़की के साथ 2 बार संबंध बनाए जब वह 15 साल की थी. डेविड ओकली, जो उस समय 40 के दशक के बीच में थे और कैथोलिक पादरी के तौर पर काम कर रहे थे पर जून में स्टैफ़ोर्डशायर पुलिस की दुष्कर्म और गंभीर यौन अपराध टीम की जांच के बाद 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म के दो आरोप लगाए गए थे.

वो पहली बार आरोपों का सामना करने के लिए गुरुवार को अपने वकील के ऑफिस से वीडियोलिंक के ज़रिए वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुए. सरकारी वकील सारा मैडेन ने कोर्ट को बताया कि ओकली और लड़की ने ‘लूर्डेस की तीर्थयात्रा पर जाने के बाद डेटिंग शुरू की. सारा मैडेन ने कहा कि उन्हें कम से कम दो बार आरोपी के साथ संबंध बनाने की बात याद है. 

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1980 में बने थे पादरी

दक्षिण-पश्चिम फ्रांस में स्थित लूर्डेस, हर साल ‘सेंक्चुअरी ऑफ़ अवर लेडी ऑफ़ लूर्डेस में बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है – यह दुनिया के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले कैथोलिक तीर्थस्थलों में से एक है. वेस्ट मिडलैंड्स के स्टॉरब्रिज में जन्मे और 1980 में पादरी बने ओकली 2020 में नॉर्थम्प्टन के बिशप बने. नॉर्थम्प्टन के बिशप 70 वर्षीय डेविड ओकली पर आरोप है कि उन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में फ्रांस की तीर्थयात्रा के बाद 15 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया.

मामले को सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट भेजने की सलाह

पिछले साल सितंबर में पुलिस द्वारा पहली बार गिरफ्तार किए जाने के बाद से वे अभी सार्वजनिक सेवा (मिनिस्ट्री) से दूर हैं. ओकली से दो आरोपों पर अपना पक्ष रखने के लिए नहीं कहा गया क्योंकि मुख्य मजिस्ट्रेट पॉल गोल्डस्प्रिंग ने मामले को ‘ओल्ड बेली’ (सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट) भेज दिया. जज ने कहा कि  मामले की गंभीरता और आरोपी की पिछली नौकरी को देखते हुए इसे सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट भेजा जाना चाहिए. 

Tags: crime news
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