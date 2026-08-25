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Britain Crime: समुद्र के किनारे बैठी खूबसूरत लड़कियों को देखकर मचल गया मन, एक ने तो सहेली के साथ…

Britain Crime: ब्राइटन बीच पर वेस्ट स्ट्रीट के निचले हिस्से के पास 23 जून को दो युवकों ने गलत काम किया.

By: JP Yadav | Published: August 25, 2026 2:43:10 PM IST

Britain Crime: समुद्र के किनारे बैठी खूबसूरत लड़कियों को देखकर मचल गया मन, एक ने तो सहेली के साथ...
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ब्रिटेन के ब्राइटन बीच पर एक टीनएज लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के बाद पुलिस दो लोगों से बात करना चाहती है, जो इस यहां पर देखे गए थे. पुलिस ने उन दो लोगों की तस्वीरें भी जारी की हैं जिनसे वे बात करना चाहती है. इन लोगों पर ब्राइटन बीच पर एक टीनएज लड़की के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप है. माना जा रहा है कि यह घटना 23 जून को वेस्ट स्ट्रीट के पास मशहूर पियर और रॉयल पैविलियन के नजदीक हुई थी.

ससेक्स पुलिस ने बताया है कि पानी में लड़की के कपड़ों के ऊपर से उसे गलत तरीके से छुआ गया. आरोप है कि घटना से कुछ देर पहले ये लोग पीड़िता और उसकी सहेली के पास आए और ब्राइटन बीच पर उनके साथ बैठे थे. ससेक्स पुलिस ने कहा कि अधिकारी अब लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर किसी के पास कोई जानकारी हो तो वे 101 पर कॉल करें और 23/06 का रेफरेंस नंबर 1694 बताएं.

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लड़की को गलत तरीके से छूने का आरोप

फोर्स के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी कि पुलिस एक रिपोर्ट की जांच कर रही है जिसमें कहा गया है कि ब्राइटन बीच पर वेस्ट स्ट्रीट के निचले हिस्से के पास एक टीनएज लड़की के कपड़ों के ऊपर से उसे गलत तरीके से छुआ गया. बताया जा रहा है कि यह घटना 23 जून को देर दोपहर या शाम की शुरुआत में हुई थी. अब ससेक्स पुलिस उन दो लोगों से बात करना चाहती है जिनकी तस्वीरें जारी की गई हैं। इन पर 23 जून को ब्राइटन बीच पर एक टीनएज लड़की के साथ कथित यौन उत्पीड़न का आरोप है.

क्या सहेली को भी शिकार बनाना चाहते थे आरोपी

आरोप है कि ये लोग घटना से कुछ देर पहले पीड़िता और उसकी सहेली के पास आए थे और पानी में अपराध होने से पहले बीच पर उनके साथ बैठे थे ‘अधिकारी अब आगे की जांच के सिलसिले में तस्वीरों में दिख रहे दो लोगों से बात करना चाहते हैं. अगर आप उन्हें पहचानते हैं या आपके पास कोई जानकारी है, तो पुलिस से ऑनलाइन संपर्क करें या 101 पर कॉल करके 23/06 का रेफरेंस नंबर 1694 बताएं.

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Tags: crime news
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