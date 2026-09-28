Terror Attack Alert In Britain: ब्रिटेन पर हो सकता है आतंकी हमला, आखिर क्यों राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हुए ज्यादा बेचैन

Terror Attack Alert In Britain: अमेरिकी सरकार ने ब्रिटेन में एक एयर फ़ोर्स बेस के पास आतंकवादी हमले की कोशिश के बाद अमेरिकियों के लिए सावधानी बरतने की चेतावनी जारी की है. UK में US दूतावास ने कहा कि एजेंसी को फेयरफ़ोर्ड में 5 लोगों की गिरफ़्तारी के बारे में जानकारी मिली है, जो US फ़ोर्स को बड़ा नुकसान पहुंचाने की फिराक में थे. साथ ही एजेंसी ने नागरिकों को रविवार (27 सितंबर, 2026) को सावधान रहने की चेतावनी दी है. एजेंसी ने एक बयान में कहा कि US दूतावास को UK के फेयरफ़ोर्ड में रॉयल एयर फ़ोर्स बेस के पास आतंकी हमले की तैयारी के शक में हुई गिरफ़्तारियों के बारे में जानकारी है.

अमेरिकी नागरिकों को सावधानी बरतने और अपनी निजी सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए कहा गया है. अमेरिकी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो अपनी निजी सुरक्षा के लिए स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें. ग्लॉस्टरशायर में स्थित RAF फेयरफ़ोर्ड, यूरोप से ऑपरेशन के लिए US एयर फ़ोर्स का कमांड आउटपोस्ट है. इसका इस्तेमाल ईरानी मिसाइल साइटों पर अमेरिकी हमलों के लिए किया गया है, जो होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में जहाजों पर हमला कर रही थीं.

जुलाई, 2026 में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने इस बेस को लेकर चेतावनी दी थी और ब्रिटेन को आगाह किया था कि वह US बॉम्बर विमानों को इस बेस से उड़ान भरने की अनुमति ना दे. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने UK पुलिस की कार्रवाई की तारीफ की और कहा कि अधिकारी पहले से ही संदिग्धों की जांच कर रहे थे. उन्होंने इलिनोइस में पत्रकारों से कहा कि यह बहुत बढ़िया था. ब्रिटेन के साथ मिलकर काम करना शानदार रहा. हम उनकी जांच कर रहे थे. वो हमारे बेस को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और ब्रिटेन के साथ मिलकर काम करने का नतीजा बहुत अच्छा रहा. UK में US एम्बेसी ने कहा कि उन्हें फेयरफोर्ड में 5 लोगों की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी गई है, जो US सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाने की फिराक में थे. साथ ही नागरिकों को रविवार को सावधान रहने की चेतावनी भी दी गई.

अब तक 5 लोग गिरफ्तार

UK में US एम्बेसी ने कहा कि उन्हें फेयरफोर्ड में 5 लोगों की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी गई है, जो US सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाने की फिराक में थे. साथ ही, नागरिकों को रविवार को सावधान रहने की चेतावनी भी दी गई. हो सकता है कि यह स्कॉटलैंड यार्ड हो, मुझे नहीं पता. हमने उनमें से कई लोगों के साथ काम किया. हम लंबे समय से उन पर नज़र रखे हुए थे और आखिरकार हमने उन्हें पकड़ लिया. माना जा रहा है कि ये गिरफ्तारियां किसी पहले से तय ऑपरेशन का हिस्सा नहीं थीं, यानी पुलिस को इस साजिश के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी.

5 लोगों से टकराया नकाबपोश

कहा जा रहा है कि एक स्थानीय किसान ने कार बम की कथित साजिश के बारे में पुलिस को तब सतर्क किया, जब वह एक पार्टी से घर लौटते समय मिडिल ईस्टर्न दिखने वाले और नकाबपोश 5 लोगों से टकरा गया. मैंने बस सोचा कि आखिर वे क्या कर रहे हैं. मैंने मिडिल ईस्टर्न दिखने वाले युवा लड़कों के एक ग्रुप को पेड़ों के बीच से भागते हुए देखा. उनमें से कुछ ने मास्क या बालाक्लावा (चेहरा ढकने वाला हुड) पहन रखा था और जब हम गाड़ी से वापस गुज़रे तो वे सब हमारे सामने इधर-उधर भागने लगे.

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गाड़ी के अंदर मिले उपकरण

माना जाता है कि एक बहादुर स्थानीय किसान ने रात 12:45 बजे 999 पर कॉल करके सूचना दी थी कि कुछ लोग तीन सफेद वैन के आसपास संदिग्ध हरकतें कर रहे हैं. पुलिस ने बताया कि एक गाड़ी के अंदर आग लगाने वाले खतरनाक उपकरण और केमिकल मिले. उन्होंने बताया कि घर लौटते समय उन्होंने देखा कि गाड़ियां सड़क रोके हुए थीं और वहां ‘हुड और बालाक्लावा (चेहरा ढकने वाला मास्क) पहने लोगों का एक बड़ा समूह मौजूद था.

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पास के कॉट्सवोल्ड्स इलाके से लगभग 85 घरों को खाली कराया गया, क्योंकि हथियारों से लैस पुलिस और SAS ने वहां धावा बोला, जबकि सेना की बम निरोधक टीम ने और बमों की तलाश की. एक बहादुर स्थानीय व्यक्ति ने रात 12:45 बजे उनके बारे में सूचना दी थी. उसने उन्हें एयर बेस की सीमा के पास तीन सफेद वैन के आसपास ‘संदिग्ध हरकतें’ करते देखा था। बाद में उन गाड़ियों में आग लगाने वाले खतरनाक उपकरण पाए गए.

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