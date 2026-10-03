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Britain Bed Bug Infestation: क्या खटमलों के हमले की वजह से ट्रेनें हो सकती हैं कैंसिल, ब्रिटेन में आया अजब मामला!

Britain Bed Bug Infestation: ट्रेनों में आए खटमलों की वजह से कई ट्रेनों के फेरे रद्द करने पड़े हैं. इसके साथ ही लोगों में फैली दहशत को कम किया जा रहा है.

By: JP Yadav | Published: October 3, 2026 12:36:11 PM IST

Britain Bed Bug Infestation: क्या खटमलों के हमले की वजह से ट्रेनें हो सकती हैं कैंसिल, ब्रिटेन में आया अजब मामला!
Britain Bed Bug Infestation: क्या खटमलों के हमले की वजह से ट्रेनें हो सकती हैं कैंसिल, ब्रिटेन में आया अजब मामला!


Britain Bed Bug Infestation: यह सामान्य अवधारणा है कि खटमलों (BED BUG Infestation) के काटने से लोग सो नहीं पाते हैं. कई बार तो खटमलों के काटने से इंफेक्शन तक हो जाता है. इस बीच ब्रिटेन में अजब मामला सामने आया है. ईस्ट ससेक्स में ट्रेन ड्राइवरों के केबिन में खटमल घुस गए हैं, जिससे सर्विस रद्द करनी पड़ी. कई ट्रेनों के फेरे रद्द करने पड़े हैं. प्रभावित इलाकों को साफ करने का काम शुरू किया गया है, जिसके चलते सेवाओं के सामान्य होने में अभी समय लगेगा. 

साउथईस्टर्न ट्रेनों को शेड्यूल से हटाया

बताया जा रहा है कि इन खटमलों ने ईस्ट ससेक्स में हेस्टिंग्स के पास वेस्ट मरीना ट्रेन केयर डिपो को प्रभावित किया, जो लंदन और केंट के बीच रूट पर सर्विस देता है. साउथईस्टर्न ट्रेनों को शेड्यूल से हटा दिया गया है क्योंकि स्टाफ को उनके बैग में ये कीड़े मिले. खबरों के मुताबिक, ड्राइवरों ने खटमलों वाली ट्रेनों में काम जारी रखने से इन्कार कर दिया है और कहा है कि उनके मैनेजर इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं.

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यहां पर बता दें कि पिछले हफ्ते 22 सितंबर, 2026 को पहली बार इनके दिखने के बाद से ट्रेनें रद्द की जा रही हैं और शुक्रवार (02 अक्टूबर, 2026) को कम से कम 3 ट्रेनों को शेड्यूल से हटा दिया गया है. इसके साथ ही पैसेंजर एरिया को अलग रखने के लिए 2 ड्राइवर केबिन बंद कर दिए गए हैं. 

टेलीग्राफ के अनुसार, एक ड्राइवर ने डिपो में ट्रेन ले जाने से तब तक इन्कार कर दिया जब तक उसे पूरे शरीर को ढकने वाला सफेद प्रोटेक्शन सूट नहीं दिया गया, ताकि अगर वे (खटमल) उन पर आ जाएं तो बचाव हो सके. कोई सूट उपलब्ध नहीं था, जिसकी वजह से कथित तौर पर दो ट्रेनें रद्द करनी पड़ीं.  इन खटमलों ने ईस्ट ससेक्स में हेस्टिंग्स के पास वेस्ट मरीना ट्रेन केयर डिपो (तस्वीर में) को प्रभावित किया, जो लंदन और केंट के बीच रूट पर सर्विस देता है.

अच्छी तरह होती है ट्रेनों की जांच

उधर, साउथईस्टर्न के ड्राइवरों के हेड, ओली टर्नर ने कहा कि हमारे ड्राइवरों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं और उन्होंने इन इक्का-दुक्का घटनाओं में हमारे साथ सहयोग करने में बहुत मदद की है. जब हमें ऐसी रिपोर्ट मिलती हैं, तो हम ट्रेनों को दोबारा सर्विस में लाने से पहले उनकी अच्छी तरह से जांच करते हैं और सब कुछ ठीक होने पर ही उन्हें चलाते हैं.

दावा- बैठने की जगह पर नहीं मिला खटमल

खटमल की समस्या हमारी सिर्फ़ दो ट्रेनों के ड्राइवर कैब तक ही सीमित रही है और यात्रियों के बैठने की जगह पर कोई खटमल नहीं मिला है. हम अपनी ट्रेनों और स्टेशनों की लगातार और अच्छी तरह से सफ़ाई करते रहते हैं, ताकि हमारे ग्राहक और कर्मचारी सुरक्षित और भरोसे के साथ यात्रा कर सकें. एक प्रवक्ता ने यह भी बताया कि ‘हाईस्पीड 1’ की किसी भी सर्विस में खटमल नहीं पाए गए. ऐसे में यहां पर संचाचन सुचारू रूप से चल रहा है. 

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