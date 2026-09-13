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Fact Check: ब्रिक्स समिट में ईरानी राष्ट्रपति के झुकने का वीडियो वायरल, क्या सच में छुए थे हिंदू संत के पैर? सामने आई सच्चाई

BRICS Summit 2026: दिल्ली में ब्रिक्स समिट (BRICS Summit) के दौरान ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वे एक हिंदू स्पिरिचुअल लीडर के पैर छूते हुए दिख रहे हैं. हालांकि, ईरानी एम्बेसी ने इस वीडियो की असली सच्चाई बताई है.

By: Shristi S | Published: September 13, 2026 9:45:55 PM IST

ब्रिक्स समिट में ईरानी राष्ट्रपति ने क्या सच में छुए थे हिंदू संत के पैर?
ब्रिक्स समिट में ईरानी राष्ट्रपति ने क्या सच में छुए थे हिंदू संत के पैर?


Pezeshkian Foot Touch Fact Check: दिल्ली में ब्रिक्स समिट (BRICS Summit) के दौरान ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वे एक हिंदू स्पिरिचुअल लीडर के पैर छूते हुए दिख रहे हैं. हालांकि, ईरानी एम्बेसी के सूत्रों ने कहा है कि वीडियो को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है और इमेज के साथ छेड़छाड़ की गई है. पेजेशकियन BRICS समिट 2026 के लिए भारत में हैं और समिट के दौरान उन्होंने हिंदू स्पिरिचुअल लीडर जगद्गुरु स्वामी सतीशाचार्य महाराज से मुलाकात की. ऐसे में चलिए जानें इस वीडियो की सच्चाई.

वायरल वीडियो की क्या है सच्चाई?

ईरानी एम्बेसी के सूत्रों के मुताबिक, पेजेशकियन ने स्पिरिचुअल लीडर के पैर नहीं छुए. सूत्रों ने कहा कि एक लीडर के लेटर देने के बाद प्रेसिडेंट झुके थे, जो गलती से उनके हाथ से गिर गया था. पेजेशकियन लेटर उठाने के लिए झुक रहे थे, तभी यह मोमेंट कैप्चर हो गया. एम्बेसी के सूत्रों ने आगे कहा कि वायरल इमेज को गलत तरीके से पेश किया गया है और इसे गुमराह करने वाले तरीके से दिखाया जा रहा है.

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सोशल मीडिया वीडियो में पेजेशकियन मुस्कुराते हुए झुके हुए और स्पिरिचुअल लीडर का हाथ पकड़े हुए दिख रहे हैं. कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स ने यह भी बताया कि वह कुछ उठाने के लिए नीचे झुके हुए लग रहे थे.

आध्यात्मिक गुरु कौन थे?

वीडियो में जगद्गुरु स्वामी सतीशाचार्य महाराज ईरानी राजदूत डॉ. मोहम्मद फतहली और भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही से मिलते हुए दिख रहे हैं. अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट में, जगद्गुरु सतीशाचार्य ने कहा कि उन्हें भारत में ईरानी राजदूत ने एक खास डिनर रिसेप्शन में शामिल होने के लिए बुलाया था. यह मीटिंग नई दिल्ली के द ओबेरॉय होटल में हुई थी. बातचीत के दौरान, आध्यात्मिक गुरु ने सनातन धर्म के आध्यात्मिक संदेश पर एक छोटी स्पीच दी और इस बात पर ज़ोर दिया कि धर्म लोगों को शांति से साथ रहना सिखाता है. 

ईरानी नेताओं ने भारतीय धार्मिक हस्तियों से मुलाकात की

पेजेशकियन और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने ओबेरॉय होटल में एक इवेंट में भारत के जाने-माने धार्मिक नेताओं, जानकारों और बिज़नेस एग्जीक्यूटिव से भी मुलाकात की. BRICS समिट 2026 के साथ हुई इन मीटिंग्स ने भारत में ईरान की कल्चरल आउटरीच और लोगों से लोगों की डिप्लोमेसी के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम किया.

मौजूद लोगों में ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट मीरवाइज उमर फारूक भी थे, जिन्होंने मीटिंग के बाद शांति, डिप्लोमेसी और न्याय की ज़ोरदार अपील की. ​​कश्मीर के शिया मौलवी आगा सैयद हसन मोसावी अल सफवी और इमरान रजा अंसारी के साथ-साथ जैन गुरु और इंटरफेथ लीडर आचार्य लोकेश मुनि भी शामिल हुए.

Tags: BRICS Summit 2026Fact Checkviral video
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