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Iran Foreign Minister Visit Delhi: आखिर क्यों अचानक दिल्ली आ रहे ईरानी विदेश मंत्री? क्या है मकसद; क्या भारत के लिए खुलेगा होर्मुज का रास्ता

Araghchi Visit to India: जैसा की आप सभी जानते हैं कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज़ की नाकेबंदी के बीच, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची भारत के दौरे पर हैं.

By: Heena Khan | Published: May 13, 2026 6:56:50 AM IST

iran Foreign Minister visit delhi
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Araghchi Visit to India: जैसा की आप सभी जानते हैं कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज़ की नाकेबंदी के बीच, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची भारत के दौरे पर हैं. जी हाँ! आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत की अध्यक्षता में, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की एक बैठक 14 और 15 मई को राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाली है. जानकारी के मुताबिक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक़ची, नई दिल्ली में आयोजित हो रही ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए एक आधिकारिक यात्रा पर भारत आ रहे हैं.

दिल्ली क्यों आ रहे ईरान के विदेश मंत्री 

तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में ईरान के दूतावास ने X पर विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर की एक तस्वीर पोस्ट करके इस दौरे की जानकारी दी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पोस्ट में ईरानी दूतावास ने जानकारी दी है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान के विदेश मंत्री, सैयद अब्बास, ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली की यात्रा करेंगे.

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जानकारी के मुताबिक ये बैठक गुरुवार और शुक्रवार यानी 14 और 15 मई को भारत की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी, जिसका मुख्य ज़ोर क्षेत्रीय स्थिरता, बहुपक्षीय सहयोग और आर्थिक लचीलेपन पर होगा. विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री महामहिम डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर के साथ-साथ बैठक में भाग ले रहे अन्य मंत्रियों और अधिकारियों के साथ भी चर्चा करेंगे और विचारों का आदान-प्रदान करेंगे.

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क्यों खास है इस बार की बैठक ?

जानकारी के मुताबिक, 14 और 15 मई को होने वाली यह बैठक भारत की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी, और इसे इस आने वाले सितंबर में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए एक अहम आधारशिला माना जाता है. ये बैठक बेहद ही खास होने वाली है क्योंकि ईरान हाल ही में ब्रिक्स परिवार का स्थायी सदस्य बना है, और ऊर्जा तथा सुरक्षा दोनों ही दृष्टियों से भारत के साथ उसके संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हैं.

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Tags: BRICSIran newsS JaishankarStrait of HormuzWorld news
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