‘Trump को नहीं…PM Modi को कॉल करूंगा’, इस देश के राष्ट्रपति ने अमेरिका को किया बेइज्जत, Video देखकर लगेगा सदमा

Brazil President Lashes Out On Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों चारों तरफ से कई देशों का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। उन्होंने ताकत के घमंड में आकर कई देशों को दबाने की कोशिश की है और टैरिफ (America Tarrif Policy) थोपने जैसे कई फैसले लिए…अब हालात ऐसे हैं कि ट्रंप को कई देशों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। अब ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा (Lula da Silva) ने खुलेआम ट्रंप की बेइज्जती कर डाली है। उन्होंने भारत (India) और पीएम मोदी (PM Modi) को ऊपर रखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति को उनकी मौजूदा असलियत देखने को मजबूर कर दिया है।

ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा हाल ही में मीडिया के सामने टैरिफ के मुद्दे पर बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि टैरिफ पर तनातनी सुलझाने के लिए उन्हें ट्रंप के बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने इस दौरान पीएम मोदी से दोस्ती जगजाहिर कर दी है। सिल्वा ने अपने बयान में कई ऐसी बातें कही हैं, जिसे सुनकर ट्रंप को आखें लाल हो सकती हैं।

ट्रंप ने ब्राजील पर भी टैरिफ बम फोड़ा है और 50 प्रतिशत का टैरिफ लगाया है, जिस पर सिल्वा ने ट्रंप पर हमला बोला है। ट्रंप ने ब्राजील पर टैरिफ थोपने के बाद एक बयान में कहा था कि ब्राजील की लीडरशिप उन्हें कभी भी कॉल कर सकती है।

