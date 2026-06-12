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जिसे किया भरपूर रोमांस उस बॉयफ्रेंड को क्यों मार डाला, जेल में बंद ‘जासूस’ ने किया खुलासा

Mackenzie Shirilla: 'हेल ऑन व्हील्स' किलर मैकेंज़ी शिरिला ने इस हफ़्ते सोशल मीडिया पर 2022 में कार क्रैश में अपने बॉयफ्रेंड और दोस्त की मौत के बाद के महीनों के क्लिप शेयर किए. इनमें उसे एक मेमोरियल साइट पर शोक मनाते और ठीक होने के लिए अस्पताल से निकलते हुए दिखाया गया है.

By: JP Yadav | Published: June 12, 2026 5:30:04 PM IST

जिसे किया भरपूर रोमांस उस बॉयफ्रेंड को क्यों मार डाला, जेल में बंद 'जासूस' ने किया खुलासा
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Mackenzie Shirilla: ‘हेल ऑन व्हील्स’ की कातिल मैकेंज़ी शिरिला का एक और बुरा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर लोग चौंक गए हैं. जेल में स्क्रैपबुक बनाने और लेस्बियन जैसी हरकतों पर लोगों का गुस्सा भड़क गया है. इस बीच चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि वीडियो-फुटेज को परिवार ने हटाने की कोशिश की थी.’हेल ऑन व्हील्स’ की कातिल मैकेंज़ी शिरिला ने उन आलोचकों को जवाब दिया है जिन्होंने उसे ‘बेरहम’ कहा था. उसने अपने बॉयफ्रेंड की कब्र पर रोते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया.  शिरिला के इंस्टाग्राम अकाउंट पर मंगलवार (9 जून, 2026) को एक वीडियो पोस्ट किया गया. इसमें 2022 में कार दुर्घटना में अपने बॉयफ्रेंड डोमिनिक रूसो (20) और उनके दोस्त डेवियन फ्लैनागन (18) की हत्या के बाद के महीनों के फुटेज का कलेक्शन है. 

अमेरिका के ओहायो की रहने वाली 22 साल की शिरिला 15 वर्ष से उम्रकैद की सजा काट रही है. उसने अपनी टोयोटा कैमरी को 100 मील प्रति घंटे से ज़्यादा की रफ़्तार से टकराया फिर ईंट की दीवार से टकराकर दोनों की हत्या की थी, जिससे दोनों की तुरंत मौत हो गई और वह खुद बाल-बाल बची. वहीं, शिरिला तब आलोचनाओं के घेरे में आ गई थी जब उसने दुर्घटना के बाद सोशल मीडिया पर अपनी रिकवरी, पार्टियों में जाने और कॉन्सर्ट में शामिल होने की बातें शेयर की थीं. हत्या के आरोप में गिरफ़्तारी से कुछ समय पहले एक हैलोवीन पार्टी में उसने लाश जैसा वेश भी धारण किया था. 

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फूल चढ़ाते हुए क्लिप शेयर किए

इसमें उसने बॉयफ्रेंड डोमिनिक रूसो (20) और उनके दोस्त डेवियन फ्लैनागन (18) की हत्या के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाने के दावों का जवाब देने की कोशिश की थी. इसके उलट इस हफ़्ते शिरिला ने रूसो के स्मारक पर रोते हुए और फूल चढ़ाते हुए क्लिप शेयर किए. साथ ही AI से बनी आवाज में कहा कि लोग सोचते हैं कि कार दुर्घटना के बाद मैकेंज़ी शिरिला ने कोई पछतावा या दुख नहीं दिखाया. लोगों ने  शिरिला के इस वीडियो पर यकीन नहीं किया. 

इंस्टाग्राम स्टोरी किसने पोस्ट किसने की

माना जाता है कि शिरिला का इंस्टाग्राम अकाउंट उसके माता-पिता चलाते हैं. यह स्पष्ट नहीं है कि खुद पर तरस खाने वाली इंस्टाग्राम स्टोरी किसने पोस्ट की? ओहायो की जेल में बंद शिरिला अपने परिवार के नियमित संपर्क में है और मंगलवार (9 जून) की पोस्ट लगभग निश्चित रूप से उसकी सहमति से ही की गई होगी. कहा जा रहा है कि यह वीडियो नेटफ्लिक्स की हिट डॉक्यूमेंट्री ‘द क्रैश’ के रिलीज़ होने के बाद आलोचकों को जवाब देने की शिरिला की कोशिश लग रही थी. 

कई दर्शकों ने इस युवा कातिल की उस दुखद घटना के समय की बेरहम हरकतों के लिए कड़ी आलोचना की थी. उसने घर पर ठीक होने के दौरान के क्लिप दिखाए, जिसमें कार क्रैश में कई हड्डियां टूटने और सिर में चोट लगने के बाद की स्थिति थी. एक क्लिप में उसने अपने बॉयफ्रेंड के कपड़े दिखाते हुए कहा था कि मुझे उसकी एक शर्ट मिली. इसमें से उसकी खुशबू आ रही है.

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जान-बूझकर अपने बॉयफ्रेंड को मारा

यहां पर बता दें कि वर्ष 2023 में मर्डर का दोषी पाए जाने के बाद से शिरिला और उसके परिवार का दावा है कि क्रैश एक दुखद हादसा था. डॉक्यूमेंट्री में उसने आरोप लगाया कि उसे घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं है और हो सकता है कि टक्कर से कुछ पल पहले उसे कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई हो. लेकिन इस महीने की शुरुआत में एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में डेली मेल ने खुलासा किया कि शिरिला की जेल की एक साथी अनास्तासिया ने उसे दूसरे कैदियों के सामने यह मानते हुए सुना था कि उसने जान-बूझकर अपने बॉयफ्रेंड और दोस्त को मार डाला था. यह बात तब की है जब वह 2023 में ओहियो रिफॉर्मेटरी फॉर विमेन में बंद थी.

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Tags: america news
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